Detalhe da mansão de Vini Jr rouba a cena em foto com Neymar Jr

Neymar Jr choca ao mostrar foto da sala de jantar luxuosa de Vini Jr no Rio de Janeiro

O jogador de futebol Vinicius Jr surpreendeu ao mostrar novos detalhes de sua mansão de luxo no Rio de Janeiro. Nesta sexta-feira, 7, ele recebeu a visitar de Neymar Jrem sua casa e mostrou fotos dos dois almoçando juntos.

Na foto, eles mostraram detalhes da decoração da sala de jantar. O local conta com uma grande mesa com 12 lugares, pé direito alto, móveis na cor preta, tapete, cortinas enormes e pendentes dourados.

Os detalhes do ambiente foram revelados em fotos compartilhadas por Neymar e Vinicius nas redes sociais. Na legenda do seu post, Vini celebrou o encontro com o amigo. “Quando você vira amigo do seu ídolo e ele vem pasar o dia com você. 'Nunca desista dos seus sonhos' nunca fez tanto sentido. Obrigado por tanto e te amo”, declarou.

A mansão de Vinicius Jr fica em um condomínio de luxo na Barra da Tijuda, no Rio de Janeiro, e é avaliada em cerca de R$ 20 milhões. O local ficou três anos em obra e conta até com uma boate subterrânea.

A casa tem três andares, detalhes em mármore nas portas, pé direito alto, sala de cinema e área gourmet. Entre os aposentos, o atleta decidiu garantir a resenha com os amigos e incluiu um pavimento subterrâneo, que dará espaço para uma boate exclusiva, com sistema de som de alto padrão. Além disso, ele também contará com um elevador para circular pelo imóvel gigantesco, que tem muitos lustres, esquadrias, mármores e vários outros detalhes de luxo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vinicius Jr. ⚡️🇧🇷 (@vinijr)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Vini Jr celebra encontro com Jay-Z

Vinicius Jr. (22) surpreendeu os seguidores das redes sociais na tarde desta segunda-feira, 29, ao compartilhar uma foto ao lado de Jay-Z (53). O encontro entre o jogador do Real Madrid e o rapper norte-americano aconteceu nos bastidores da Renaissance World Tour, da cantora Beyoncé (41), que aconteceu em Londres, na Inglaterra.

Ao dividir o registro do encontro em seu perfil no Instagram, o atacante da Seleção Brasileira fez questão de elogiar Jay-Z. "Lenda", afirmou ele em inglês.