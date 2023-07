Vini Jr. aproveita dia ao lado de Neymar, com direito a treino e muita comida

Craques da Seleção Brasileira, Vini Jr e Neymar curtem férias no Brasil se divertindo juntos

Nesta sexta-feira, 7, o jogador de futebol do Real Madrid Vini Jr mostrou em suas redes sociais como é fã do amigo e companheiro de Seleção Brasileira, o atleta do Paris Saint-Germain, Neymar Jr. O craque do clube merengue passou o dia ao lado do colega de profissão, mostrando que treinaram juntos, comeram bastante e aproveitou para se declarar ao futebolista.

“Quando você vira amigo do seu ídolo e ele vem passar o dia com você. ‘Nunca desista dos seus sonhos’ nunca fez tanto sentido. Obrigado por tanto e Te amo”, escreveu o jogador de futebol do Real Madrid, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Claro que Ney não poderia deixar de responder a linda declaração. “Te amo”, disparou o jogador de futebol do Paris Saint-Germain, completando com um emoji de coração vermelho.

Vini e Neymar estão aproveitando o fim da temporada europeia para curtir as férias no Brasil. Os dois haviam se encontrado anteriormente, durante o final de semana, para curtir um show do cantor de pagode, Thiaguinho, em Niterói, no Rio de Janeiro. Nas fotos, os craques da Seleção Brasileira aparecem sentados aproveitando uma refeição. Além disso, em um vídeo compartilhado por Vini, no qual os dois aparecem curtindo uma partida de futevôlei juntos.

Os comentários foram inundados de elogios para o encontro de peso dos dois principais craques do Brasil atualmente. “O presente e o futuro da Seleção Brasileira”, disparou um internauta. “Ídolos”, exaltou Rodrygo, companheiro de time de Vini. “Passa o dia comigo também, pô”, brincou um terceiro usuário. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Vini Jr e Neymar.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vinicius Jr. ⚡️🇧🇷 (@vinijr)

