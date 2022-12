Fabiana Karla exibe a decoração de Natal de sua casa

Fabiana Karla conta sobre a sua paixão pelo Natal ao exibir as fotos da decoração de sua casa para as festas de final de ano

A atriz Fabiana Karla (47) já está em clima de Natal em sua casa. Apaixonada por esta época do ano, a estrela caprichou nos detalhes da decoração do seu lar, incluindo itens natalinos na escada, na porta de casa, nas cadeiras da sala de jantar e, claro, a árvore de Natal com decoração clássica nas cores verde e vermelha.

“Moro nessa casa desde 2017. Vai ser o primeiro ano que faremos o Natal comemorado depois da pandemia, então há um sabor especial”, disse ela, que caprichou nos detalhes da decoração. “Na árvore, tenho algumas bolas especiais, como algumas que comprei na Disney. Quando eu viajo, sempre trago algum item de decoração de Natal. Da minha viagem mais recente, trouxe dois infláveis gigantes -um quebra-nozes e um boneco de neve – para colocar na frente de casa”, disse ela, que teve a ajuda da decoradora Geórgia Bianka.

Casada com Diogo Mello, ela contou que até a data do casamento deles, que aconteceu em 2019, teve uma relação com as festa de final de ano. “Casei em 23 de dezembro sabendo que é uma data que estaria em família e poderia comemorar cercada de gente que amo”, contou.

Veja a decoração da casa de Fabiana Karla:

Fotos: Cristiane Ferreira @essenciaphotos