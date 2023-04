Esposa de Galvão Bueno revela detalhe de luxo do apartamento do filho em Los Angeles

Filho de Galvão Bueno vive em Los Angeles e tem acesso à cobertura de luxo para reunir os amigos

O narrador esportivo Galvão Bueno e a esposa, Desirée Soares, foram visitar o apartamento do filho, Luca Bueno, de 22 anos, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O rapaz vive em um apartamento de alto padrão na cidade e tem acesso a uma cobertura de luxo.

Nas redes sociais, Desirée registrou o momento em que a família aproveitou um final de tarde na cobertura com direito a churrasco feito pelo filho. Ela fez vídeos para exibir o espaço ao ar livre, que conta com churrasqueiras e várias poltronas para os convidados e amigos.

“É lindo o rooftop do Luca. Nunca tive uma cobertura assim”, disse o narrador. Luca Bueno é cineasta e vive nos Estados Unidos há alguns anos, onde também se formou na faculdade.

Galvão Bueno celebra o aniversário do filho caçula

Em março deste ano, Galvão Bueno compartilhou um álbum de fotos raras e inéditas ao lado do filho caçula, Luca Bueno, para celebrar o aniversário dele. Veja as fotos aqui.

"Parabéns, Luca!! Filho caçula e querido!! Curta muito seu dia com mamãe Desirée a seu lado!! Queria muito estar aí pra te dar dois bjos e dois abraços!! Um de aniversário e outro pra comemorar a seleção de seu filme Luna, em um dos mais importantes festivais do mundo do cinema!! The Beverly Hills Film Festival!! Que Deus te abençoe sempre!! Te amo. Vou assistir seu filme no Chinese Teathre!! E já reserva a mesa para o jantar de gala", disse ele.

Desirée Soares também falou sobre o aniversário do filho nas redes sociais. "Feliz aniversário meu filho amado @lucabuenomovies. Tenho muito orgulho da sua determinação, sempre atrás de novos desafios e agora pronto pra mais uma mudança. Entrega o teu caminho ao SENHOR; confia nEle e Ele tudo fará. E eu sempre estarei ao seu lado , mesmo de longe. Te amo mais que o espaço sideral. Que Deus te abençoe meu amor", declarou.

