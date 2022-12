Galvão Bueno tem 4 filhos. Saiba quem são os herdeiros do narrador!

Narrador esportivo da Globo, Galvão Bueno tem uma família grande! Ele teve quatro filhos e sete netos. Saiba quem faz parte da família dele

O narrador esportivo Galvão Buenose despediu das transmissões de futebol na TV aberta neste domingo, 18, com a final da Copa do Mundo do Catar. Com cerca de 50 anos de carreira, ele conquistou vários fãs ao longo de sua vida e também uma família grande! O comunicador teve quatro filhos e sete netos.

Bueno é um pai coruja e adora exaltar o talento dos filhos e acompanhar o crescimento dos netos. O narrador é pai de Leticia Bueno, Cacá Bueno, Popó Bueno e Luca Bueno. Ele também é avô de Victoria, Nicolas, Cadu, Milla,André, Octávio e Bella. Atualmente, ele é casado com Desirée Soares. Saiba mais sobre a família de Galvão Bueno.

Leticia Bueno é discreta nas redes sociais. Recentemente, o papai coruja contou que ela é CEO do Grupo Galvão Bueno. Enquanto isso, Cacá Bueno e Popó Bueno foram para o mundo dos esportes. Os dois são automobilistas, começaram no kart e são campeões de corridas da Stock Car. Por sua vez, o filho caçula do narrador, Luca Bueno, decidiu ir para o mundo das artes. Ele é cineasta e diretor, sendo apaixonado pelo cinema mundial.

Veja fotos de Galvão Bueno com os filhos:

Galvão Bueno com seus netos:

Galvão Bueno com a esposa:

Há poucos dias, Galvão Bueno e Desirée Soares completaram 22 anos de casamento. Juntos no Catar para a Copa do Mundo, eles comemoram a data especial com troca de declarações de amor nas redes sociais e também fotos do casal.

Galvão abriu um álbum de fotos de vários momentos encantadores com a amada e declarou o seu amor. "28 de novembro!! Que dia especial. Desirée meu grande amor e eu completamos 22 anos de casados!! Obrigado Deus por permitir que estejamos juntos!! Obrigado Princesa por você existir!! Te amo muito e cada dia mais", disse ele.

Por sua vez, Desirée relembrou uma foto antiga do casal e falou sobre o relacionamento deles. "Hoje celebramos 22 anos de casados!! Com você tudo vira festa meu amor, tudo tem graça. Agradeço a Deus por tantas bênçãos, um marido incrível, filhos maravilhosos e uma linda história que ganhei com a família Bueno que amo demais. Você e eu, sempre. Te amo!!", afirmou.