Galvão Bueno fica com a voz embargada ao se despedir das Copas do Mundo

Neste domingo, 18, Galvão Bueno narrou o seu último jogo em uma Copa do Mundo na TV aberta e ficou muito emocionado ao falar com o público

O narrador esportivo Galvão Bueno (72) não conseguiu segurar a emoção ao encerrar a transmissão do jogo da grande final entre Argentina e França na Copa do Mundo do Catar. Neste domingo, 18, ele se despediu das narrações de partidas de futebol em uma Copa, já que ele seguirá novos projetos em sua carreira.

Ao encerrar a transmissão, ele apareceu muito emocionado e com a voz embargada. Respirando fundo, o comunicador fez um agradecimento especial para as pessoas que cruzaram o caminho nos quase 50 anos de carreira como narrador de futebol e também ao carinho do povo brasileiro.

“Nesses quase 50 anos, foram 53 jogos seguidos da seleção brasileira. Eu não vou citar nomes porque iria deixar muita gente de fora. Agradeço meus parceiros antigos e os de hoje, os que já não estão mais com a gente, eu agradeço aqueles que não estão trabalhando comigo mas que estivemos juntos, mas o meu maior agradecimento é para vocês, os brasileiros. Eu só estou aqui hoje, emocionado, porque alguma coisa boa eu fiz, senão aqui não estaria. Claro que todo mundo tem direito de não gostar de mim, mas graças a Deus o número dos que gostam é maior. Estivemos sempre juntos. Só tenho a agradecer”, disse ele.

Nesta semana, a TV Globo revelou que Galvão Bueno renovou o contrato com a emissora sob um novo acordo. Ele ficará no canal por mais dois anos e terá novas funções, que não incluem a narração de jogos de futebol na TV aberta. Em um comunicado sobre a grande final da Copa do Mundo, a área de comunicação da emissora revelou:“O narrador, que mesmo com a despedida das transmissões, assinou um novo contrato com a Globo, válido por dois anos. O acordo prevê a participação de Galvão Bueno em um programa por ano na TV Globo e a locução de chamadas do Esporte da emissora”, informaram.