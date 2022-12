Globo revela qual é o acordo com Galvão Bueno para novo contrato

Após anunciar que vai parar de narrar jogos de futebol na TV aberta, Galvão Bueno assina novo contrato com a Globo, que revela os detalhes

O narrador esportivo Galvão Bueno (72) vai se despedir das narrações de jogos de futebol na TV aberta neste domingo, 18, com a grande final da Copa do Mundo do Catar – que será disputada por Argentina e França. Porém, ele não vai abandonar de vez a longa carreira na TV Globo. Isso porque ele assinou um novo contrato com a emissora, que revelou qual é o novo acordo entre eles .

Em um comunicado sobre a final da Copa do Mundo do Catar, a Globo revelou que renovou o contrato com Galvão Bueno por mais dois anos. O novo acordo deles vista a participação dele em um programa de TV e também locuções esportivas.

“O narrador, que mesmo com a despedida das transmissões, assinou um novo contrato com a Globo, válido por dois anos. O acordo prevê a participação de Galvão Bueno em um programa por ano na TV Globo e a locução de chamadas do Esporte da emissora”, informou a área de comunicação da emissora na noite de sexta-feira, 16.

Recentemente, Galvão Bueno refletiu sobre a decissão de se afastar das narrações. “A Globo é a minha casa, é aqui que eu me sinto bem, que me realizo. Mas eu vou viver a emoção da última Copa e não vou mais fazer nada em nenhuma televisão aberta, em nenhuma televisão, desde que não seja alguma coisa na Globo. Não narro mais, mas um programa aqui, uma participação ali, posso fazer... O que eu mais quero é agradecer o carinho de todos, a parceria, o apoio que sempre tive e vou ter até o dia 18 de dezembro”, declarou.

Globo vai homenagear Galvão Bueno no dia da final da Copa do Mundo do Catar

A TV Globo preparou uma programação especial para homenagear e marcar a despedida de Galvão Bueno das narrações esportivas na TV aberta. Na manhã de domingo, durante o programa Esporte Espetacular, o público poderá conferir depoimentos do narrador sobre as suas transmissões mais famosas na Copa do Mundo e os seus bordões.

Logo depois do Esporte Espetacular, Galvão Bueno estará ao vivo no pré-jogo de Argentina e França e também vai narrar a transmissão da partida ao lado de Ana Thaís e Junior.

“Eu desejo a quem venha na sequência a felicidade de ver grandes momentos e que eles fiquem marcados na voz desta pessoa. Temos grandes profissionais, mas os momentos são necessários para que eles fiquem marcados. Eu não poderia imaginar que fosse viver tantos e que eles fossem tão intensos”, disse ele sobre a homenagem.