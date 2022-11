Galvão Bueno celebra os 22 anos de casamento com Desirée Soares

Esposa de Galvão Bueno relembra foto antiga do casal ao celebrar os 22 anos de casamento

O narrador esportivo Galvão Bueno está em festa nesta segunda-feira, 28. Isso porque ele e a esposa, Desirée Soares, celebraram os 22 anos de casamento. Para marcar a data, os dois trocaram declarações de amor nas redes sociais.

Galvão abriu um álbum de fotos de vários momentos encantadores com a amada e declarou o seu amor. "28 de novembro!! Que dia especial. Desirée meu grande amor e eu completamos 22 anos de casados!! Obrigado Deus por permitir que estejamos juntos!! Obrigado Princesa por você existir!! Te amo muito e cada dia mais", disse ele.

Por sua vez, Desirée relembrou uma foto antiga do casal e falou sobre o relacionamento deles. "Hoje celebramos 22 anos de casados!! Com você tudo vira festa meu amor, tudo tem graça. Agradeço a Deus por tantas bênçãos, um marido incrível, filhos maravilhosos e uma linda história que ganhei com a família Bueno que amo demais. Você e eu, sempre. Te amo!!", afirmou.

Vale lembrar que Galvão e Desirée estão no Catar para acompanhar a Copa do Mundo de 2022. Ele está narrando os jogos da seleção do Brasil.

Galvão Bueno faz pedido para a seleção brasileira

O narrador Galvão Bueno (72) está em clima de despedida ao se preparar para fazer as narrações em sua última Copa do Mundo. Neste ano, ele vai se despedir da Globo após mais de 40 anos de parceria e não pretende mais ser narrador esportivo na TV aberta.

Em coletiva de imprensa nesta terça-feira, 20, Bueno contou sobre a emoção deste momento em sua vida e também revelou qual é o seu pedido para a Seleção Brasileira. “A pergunta que eu mais tenho respondido é sobre o meu último jogo no dia 18 de dezembro. O que eu peço, se eu posso ter um presente depois de 13 Copas do Mundo e praticamente 50 anos de televisão, é que a Seleção Brasileira esteja ao meu lado e tenha a oportunidade de lutar pelo hexa. Aí eu já me emociono aqui e vou me emocionar lá. Eu não imagino o que vai acontecer, mas vai ser muito bom”, disse ele.

Então, ele contou sobre a decisão de não narrar mais jogos. “A Globo é a minha casa, é aqui que eu me sinto bem, que me realizo. Mas eu vou viver a emoção da última Copa e não vou mais fazer nada em nenhuma televisão aberta, em nenhuma televisão, desde que não seja alguma coisa na Globo. Não narro mais, mas um programa aqui, uma participação ali, posso fazer... O que eu mais quero é agradecer o carinho de todos, a parceria, o apoio que sempre tive e vou ter até o dia 18 de dezembro”, declarou.