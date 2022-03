Galvão Bueno comemora aniversário da filha mais velha: ''Você é um exemplo''

O apresentador Galvão Bueno homenageou a filha mais velha, Leticia, que completou mais um ano de vida

CARAS Digital Publicado em 29/03/2022, às 15h03

Leticia Bueno, a filha mais de velha de Galvão Bueno (71), completou mais um ano de vida nesta terça-feira, 29.

Em seu perfil no Instagram, o narrador esportivo compartilhou uma foto ao lado da primogênita e prestou uma bela homenagem de aniversário.

"Vivaaaa Letícia! Aniversário de minha Primogênita e CEO do Grupo Galvão Bueno!! Parabéns, filha!!

Você é um exemplo de força e superação!! Obrigado por tudo o que faz por mim e que Deus te abençoe sempre. Seu pai te ama", escreveu Galvão na legenda.

Os fãs do narrador esportivo também parabenizaram Leticia. "Feliz aniversário Lê!!!! Saúde e sonhos", disse uma internauta. "Parabéns! Saúde Sorte e Sucesso!", falou outra. "Parabéns! Que Deus abençoe e proteja sempre vocês", desejou uma fã.

Vale lembrar que Galvão também é pai de Cacá e Popó, fruto de seu relacionamento com Lúcia Costa, e Luca, do seu atual casamento com Desireé Soares.

Fim das narrações

Galvão deixará as narrações na TV Globo no final do ano. A Copa do Mundo no Catar será seu grande último evento. O apresentador falou sobre sua decisão na última quinta-feira, 24, quando falava sobre o jogo que aconteceria no Maracanã entre Brasil e Chile.

"Dia de Brasil x Chile!! Quem lembra desse jogo de 2014?? Hoje tem mais!! Jogo de despedidas. Último jogo da seleção no Brasil antes da Copa!! Último jogo de Tite no Brasil como técnico da seleção!! Meu último jogo da seleção no Maracanã em televisão!!", escreveu ele.

Confira: