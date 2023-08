Edifício com apartamento de Maitê Proença colocado à venda é marco da alta sociedade carioca

Até ex-presidente já morou no Edifício Chopin; apartamento à venda de Maitê Proença está disponível por R$ 4,9 milhões

A atriz Maitê Proença colocou à venda um apartamento espetacular e espaçoso localizado no Edifício Chopin. Ela anunciou o negócio nas redes sociais e surpreendeu os fãs ao pedir R$ 4,9 milhões pela imóvel.

Só que o que muitos não sabem é que o valor é uma pechincha. Isso porque um imóvel no edifício pode custar até R$ 40 milhões. Marco do luxo na cidade, ele fica localizado ao lado do Copacabana Palace, no coração do bairro de Copacabana.

O prédio foi inaugurado nos anos 50 durante o auge do modernismo. Ele é dividido em três blocos: Chopin (a parte da frente), Preludio e Ballada. Ao todo, o complexo é formado por 12 pavimentos e rem 60 unidades. Todos os apartamentos contam com vista para o mar e área interna que varia de 250 a 1000 metros quadrados.

Entre as personalidades ilustres que já moraram no Chopin estão nomes como o ex-presidente João Goulart, e a primeira-dama Maria Teresa, os empresários Adolpho Bloch e Alfredo Saad e a socialite Narcisa Tamborindeguy. Quem mora por lá pode inclusive frequentar as áreas comuns do Copacabana Palace pagando uma taxa anual. Na parte inferior do edifício, o Chopin conta com espaços para lojas de grife, que são muito frequentadas pelos hóspedes do hotel.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maitê Proença (@eumaiteproenca)

Maitê Proença anunciou o apartamento nas redes sociais

Em uma publicação, a atriz descreveu as vantagens do imóvel e disse que preço está dentro do esperado. "O que ele tem de maravilhoso e diferente em relação a outros é a luz, ele é absolutamente claro. É todo iluminado, alegre e produz alegria. Você pode conferir as fotos", disse ela.

Maitê Proença ainda justificou a decisão de tender vender o imóvel em seu perfil. "Gente, alguém ainda lê classificados no jornal? Acho que não, né? Eu vou inaugurar os classificados no Instagram. Eu tô vendendo o apartamento que eu morei durante muitos anos", declarou ela em uma publicação nesta quarta-feira (9).