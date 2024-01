E a mansão? Mari Gonzalez revela destino de casa após se separar

Separada de Jonas Sulzbach, Mari Gonzalez revela qual é o plano deles para a mansão que estão construindo juntos

A ex-BBB e influenciadora digital Mari Gonzalez surpreendeu ao contar sobre a mansão que está construindo com o ex-namorado, Jonas Sulzbach. Os dois se separaram há poucos meses, mas decidiram manter a obra em andamento até decidirem qual será o destino da propriedade.

Mari contou à revista Quem que a obra segue acontecendo, mas está atrasada, já que era para ter sido entregue em dezembro de 2023. Com isso, eles decidiram seguir com a construção e depois vão pensar o que vai acontecer com a propriedade.

“Vamos terminá-la, mas não decidimos o que vamos fazer. Se nós vamos ficar para nós dois, se vamos alugar. Há uns dias estávamos vendo a piscina, que ficou perfeita, e comemoramos”, disse ela, que mantém uma boa relação com o ex.

Mari Gonzalez exibe boa forma

A influenciadora digital e ex-BBB Mari Gonzalez arrasou corações com novas fotos publicados em suas redes sociais nesta quarta-feira, 10. A musa curtiu um belo dia de sol para curtir as praias do Rio de Janeiro e aproveitou para fazer novos cliques para seus seguidores.

Em seu perfil oficial do Instagram, Mari exibiu seu corpão ao apostar em um biquíni finíssimo para posar na beira-mar. De costas, a ex-noiva de Jonas Sulzbach mostrou a belíssima vista da cidade carioca e ainda ostentou sua barriga trincadíssima. Nas fotos, ela ainda apareceu na companhia de sua amiga, a empresária e influenciadora Mariana Saad.

"Deu praia hoje", escreveu a ex-sister na legenda da publicação. Nos comentários, seus seguidores não lhe pouparam elogios. "Um monumento meus senhores!", disse a atriz Gabriela Loran. "Que linda que ficou", declarou um fã. "Você e o Rio combinam tanto", disparou outro. "Só fotão", disse mais um.