Mari Gonzalez arranca suspiros e ostenta corpão na praia: "Que linda"

Mari Gonzalez aproveita dia de praia e arranca suspiros de seus seguidores com novas fotos incríveis nas redes sociais; confira!

A influenciadora digital e ex-BBB Mari Gonzalez arrasou corações com novas fotos publicados em suas redes sociais nesta quarta-feira, 10. A musa curtiu um belo dia de sol para curtir as praias do Rio de Janeiro e aproveitou para fazer novos cliques para seus seguidores.

Em seu perfil oficial do Instagram, Mari exibiu seu corpão ao apostar em um biquíni finíssimo para posar na beira-mar. De costas, a ex-noiva de Jonas Sulzbach mostrou a belíssima vista da cidade carioca e ainda ostentou sua barriga trincadíssima. Nas fotos, ela ainda apareceu na companhia de sua amiga, a empresária e influenciadora Mariana Saad.

"Deu praia hoje", escreveu a ex-sister na legenda da publicação. Nos comentários, seus seguidores não lhe pouparam elogios. "Um monumento meus senhores!", disse a atriz Gabriela Loran. "Que linda que ficou", declarou um fã. "Você e o Rio combinam tanto", disparou outro. "Só fotão", disse mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mari Gonzalez (@marigonzalez)

Sasha Meneghel abre álbum de viagem para Noronha

Outra famosa que compartilhou alguns cliques na praia foi a modelo Sasha Meneghel. Na última terça-feira, 9, a filha de Xuxa abriu seu álbum de fotos de sua viagem na virada de ano para Fernando de Noronha, onde esteve acompanhada de seu marido, João Lucas, e sua melhor amiga, a atriz Bruna Marquezine.

Em seu perfil oficial do Instagram, Sasha compartilhou alguns cliques encantadores na praia. Nos registro, ela apareceu com um sorrisão no rosto enquanto arrasava de biquíni. Ela ainda fez questão de incluir uma foto com Bruna, que apareceu agarradinha na amiga, e outra com seu marido, enquanto exibia as paisagens deslumbrantes de Noronha.

"Começando o ano assim", escreveu a modelo na legenda da publicação. Nos comentários, seus seguidores rasgaram elogios para as fotos. "Lindezaaa", disse a atriz Maisa Silva. "Linda de viver", disparou um fã. "Perfeita essa menina", declarou outro. "Amizade é uma dessas!!!! Raro", escreveu mais um, comentando a amizade de Sasha e Marquezine.