Copa do Mundo: Vini Jr revela qual é o seu cantinho favorito em sua casa

Antes da Copa do Mundo do Catar, Vini Jr mostrou foto em seu local favorito em sua mansão e um detalhe roubou a cena

O jogador de futebol Vini Jr (22), que está defendendo a camisa da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar, mora em uma mansão luxuosa e mostrou um detalhe do local para os seus seguidores nas redes sociais. Há pouco tempo, ele revelou qual é o seu lugar favorito em sua casa e surpreendeu.

O atleta contou que adora o seu armário de tênis! Inclusive, ele fez um armário sofisticado e exclusivo para os seus calçados, com direito a iluminação embutida.

Nas redes sociais, o jogador mostrou uma foto ao lado dos vários pares de tênis e surpreendeu pela quantidade de pares. “Meu lugar favorito na casa...”, disse ele.

Recentemente, Vini Jr também mostrou fotos dentro do seu closet luxuoso. Ele apareceu sentado em uma ilha no meio do cômodo e mostrou que o local tem decoração sóbria e seus looks ficam à mostra, já que os armários não têm portas.

Vale destacar que Vini Jr fez um gol no segundo jogo do Brasil na Copa do Mundo do Catar. Contra a Suíça, ele chegou a marcar um gol no segundo tempo, mas a conquista foi anulada por causa de um impedimento na jogada. Pouco tempo depois, Casemiro fez um gol válido e a seleção ganhou o jogo.

Vini Jr mostra detalhe de sua mansão:

