Conheça a mansão de Camila Loures. Ela já mostrou a casa na Revista CARAS

A influenciadora digital Camila Loures virou assunto na internet nesta semana por causa do fim do seu namoro e também sobre os boatos de que poderia ir para o BBB 24. Que tal relembrar como é a mansão dela? Em agosto de 2023, ela abriu as portas de sua casa em Alphaville, na Grande São Paulo, para as páginas da Revista CARAS.

Camila tem duas casas. Uma delas fica em Belo Horizonte, Minas Gerais, e a outra está em Alphaville, São Paulo. Ela adquiriu o imóvel na Grande SP para ficar mais perto dos seus compromissos profissionais. “São coisas que o dinheiro de muito trabalho pôde me proporcionar. Não só para mim, mas para a minha família toda também”, disse ela na época. Leia a entrevista completa aqui.

Nas fotos, ela mostrou vários ambientes da propriedade, como a área externa e seu quarto. Confira abaixo:

Fotos: Paulo Santos

Camila Loures negou ida para o BBB 24

A influenciadora digital Camila Loures reapareceu nas redes sociais nesta sexta-feira, 29, após ser alvo de rumores questionando o seu sumiço da internet. Ela esteve no meio das especulações de que poderia ter sido convidada para participar do Grupo Camarote no BBB 24, da Globo, mas ela negou.

Nos stories do Instagram, a estrela contou que não vai para o Big Brother Brasil e afirmou que ficou longe das redes sociais enquanto superava o fim do seu namoro. "Que saudade que eu estava de vocês! Primeiramente, muito obrigada pelas mensagens que vocês me mandaram. Segundo, vim aqui falar sobre as especulações de mais um ano da galera achando que eu vou para o BBB. Eu não vou”, afirmou ela.

E completou: "Ontem, o Leo Dias até me mandou mensagem perguntando e eu falei que não ia. Ele falou que recebeu uma mensagem falando que eu estava sumida por isso. E não. Eu estava sumida porque eu estava vivendo o luto do término, estava curtindo eu, a família e os amigos. Não vou para o BBB. Não é porque eu não quero, eu iria. Mas é porque esse ano não chegou o convite”.