Influencer Camila Loures abre as portas de sua mansão em Alphaville

Consagrada uma gigante da internet, influencer Camila Loures celebra o seu sucesso: 'Foi uma carreira construída com esforço e aos poucos'

Por Mariana Silva Publicado em 26/08/2022, às 14h47

Fazer sucesso na internet nunca esteve nos planos de Camila Loures (27). Passados oito anos desde que publicou seus primeiros vídeos, porém, aquilo que seria apenas uma distração virou carreira: atualmente, ela se posiciona como uma das maiores youtubers femininas do Brasil, além de ter sido eleita, em 2019, como a melhor youtuber da América Lati­na pelo Stre­amy Awards — premiação anual dedicada às melhores produções originais de vídeo on-line. “Co­mecei a publicar vídeos na internet em 2013. Ainda estava na escola e numa fase de total desespero, pois não sabia o que estudar na faculdade. Foi quando conheci o Vine e fui uma das primeiras brasileiras a fazer vídeos na plataforma. A ideia deu certo. O pessoal começou a me seguir, compartilhar minhas publicações... Me paravam nos lugares e eu não entendia nada”, relembra a influencer mineira, referindo-se ao aplicativo de publicação de vídeos curtos lançado em 2012 e descontinuado em 2017.

Devido ao crescimento de sua conta no extinto aplicativo, em 2014, Camila migrou para o YouTube e expandiu os conteúdos publicados para além da comédia. Culinária, desafios em família e paródias musicais passaram a fazer parte do seu roteiro. “A criatividade vinha e ainda vem muito de dentro. Sempre penso no que eu gostaria de ver, de fato. Também acabo me inspirando muito em outros youtubers. Nunca tive vergonha de gravar ou publicar um vídeo, lido superbem com minha imagem”, afirma.

Com mais de 29 milhões de inscritos em seu canal, além de outros 18,5 milhões de seguidores nas redes sociais, a digital influencer conta que sua evolução profissional aconteceu de forma simples e muito natural. “Sempre achei que seria um hobby e não que ficaria famosa por isso. Hoje, entendo o que faço como minha profissão, é assim que ganho dinheiro e sei que preciso de toda a responsabilidade. Não sou e nunca fui um personagem”, pontua ela, que possui uma agenda para lá de regrada com as publicações e conta com a ajuda de uma equipe para dividir suas funções. “Já cheguei a publicar até três vídeos por dia. Agora são dois.Tenho uma equipe de produção, além de minha família e amigos, que sempre participam”, explica ela.

Entre os pontos negativos de ter uma vida exposta na internet, Camila até cita os haters, mas garante que não dá ouvidos às críticas. “Se te faz bem e não fere ninguém, deixe o povo falar”, dispara ela. “Não vejo comentários, não vejo página de fofoca, bloqueio tudo o que for preciso. Já tenho tão pouco tempo livre... não quero gastá-lo com coisa ruim. Sei quem eu sou, e isso me é suficiente”, completa a musa da internet. Ela ainda assume que boa parte de seu posicionamento veio com a maturidade e, também, da longa experiência com o mundo digital. “Só não sofro mais porque meu crescimento não aconteceu da noite para o dia. Foi uma carreira construída com esforço e aos poucos. Já vi muita gente passar por fases ruins e, infelizmente, algumas coisas não mudaram. As pessoas defendem liberdade e aceitação, mas criticam tudo o que você fala. Então, prefiro priorizar minha saúde mental e ficar quietinha, na minha”, reflete.

Com tudo o que conquistou por meio da fama, Camila conseguiu realizar vários sonhos. O mais recente deles, voltar a cantar. Depois de nove músicas já lançadas, em julho, ela estreou o single Bandidona, que deve integrar seu primeiro álbum autoral em breve. “A internet me abriu muitas portas. Fiz aulas de canto e me apaixonei pela música, mas não era uma prioridade. Agora, com mais tempo, consigo voltar a esse sonho”, diz. Além disso, com a amiga e também youtuber Virgínia Fonseca (23), ela comanda um dos podcasts de maior sucesso da atualidade. “Temos uma conexão muito grande, a amizade da Virgínia foi um presente. Por conta da segunda gravidez dela, demos uma pausa nas gravações, mas o PodCats voltará muito em breve”, avisa Camila.

Aliada à expansão de sua carreira, a conquista de alguns desejos materiais também não é segredo para fãs da digital influencer. Nascida em Belo Horizonte, Minas Gerais, ela possui alguns carros de luxo e duas mansões: a apelidada Mansão Loures, na capital mineira, e a recém-adquirida em Alphaville, na Grande São Paulo. Para atender suas demandas de trabalho, a influencer se divide entre os dois locais. “São coisas que o dinheiro de muito trabalho pôde me proporcionar. Não só para mim, mas para a minha família toda também”, comenta.

Exemplo para muitas meninas, ela busca influenciar positivamente e, para tanto, mantém uma rotina de autocuidados por meio da fé. “Faço meditação e sempre converso com Deus em oração. Sou evangélica e, como não tenho muito tempo para ir à igreja, às vezes faço uma célula em casa. Meu relacionamento com Deus nunca mudará”, valoriza.

Fotos: Paulo Santos

