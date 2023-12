Será que Camila Loures vai para o BBB 24? Ela explica sumiço da internet

A influenciadora digital Camila Loures reaparece nas redes sociais após rumores envolvendo um suposto convite para o grupo Camarote do BBB 24

A influenciadora digital Camila Loures reapareceu nas redes sociais nesta sexta-feira, 29, após ser alvo de rumores questionando o seu sumiço da internet. Ela esteve no meio das especulações de que poderia ter sido convidada para participar do Grupo Camarote no BBB 24, da Globo, mas ela negou.

Nos stories do Instagram, a estrela contou que não vai para o Big Brother Brasil e afirmou que ficou longe das redes sociais enquanto superava o fim do seu namoro. "Que saudade que eu estava de vocês! Primeiramente, muito obrigada pelas mensagens que vocês me mandaram. Segundo, vim aqui falar sobre as especulações de mais um ano da galera achando que eu vou para o BBB. Eu não vou”, afirmou ela.

E completou: "Ontem, o Leo Dias até me mandou mensagem perguntando e eu falei que não ia. Ele falou que recebeu uma mensagem falando que eu estava sumida por isso. E não. Eu estava sumida porque eu estava vivendo o luto do término, estava curtindo eu, a família e os amigos. Não vou para o BBB. Não é porque eu não quero, eu iria. Mas é porque esse ano não chegou o convite”.

O fim do namoro de Camila Loures

A influenciadora digital Camila Loures anunciou o fim do seu namoro com Lucas Rodolfo nesta semana por meio de um post nos stories do Instagram. Ela contou que eles se separaram em comum acordo por causa da distância física no relacionamento.

"Família, eu e Lucas não estamos mais juntos! Amo ele e tudo que vivemos, aprendi muito com nosso relacionamento e tenho certeza que ele também, tivemos momentos incríveis que nunca serão esquecidos, crescemos muito um com o outro e sei que desse ciclo que se encerrou só vão ficar memórias boas e aprendizados", disse ela.

"Conversamos e decidimos por isso, sem briga, sem raiva, conscientes, e com o pé no chão… o Lucas tem a vida dele nos EUA, e ele tentou trazer pra cá, mas não foi possível… terminamos como casal, mas como amigos não, ele sabe que pode contar comigo e com minha família e que virou a família dele pra sempre", finalizou.