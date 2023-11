Como é a casa de Jade Picon? Ela faz tour completo em sua mansão no RJ

Jade Picon abre as portas de sua mansão, que conta com três andares, piscina, elevador, cinema e muito mais

A influenciadora digital e ex-BBB Jade Picon surpreendeu ao fazer um tour completo pela sua casa no Rio de Janeiro. Ela mora em uma mansão de luxo em um condomínio e revelou os detalhes da propriedade no canal Pod Entrar, de Lucas Rangel, no YouTube.

A estrela revelou que mora em uma casa enorme com três andares, cinema particular, piscina, área gourmet, sauna, elevador, estúdio de fotos e muito mais. O local conta com decoração no estilo clean, com cores neutras e apenas os móveis essenciais em cada ambiente.

Jade se mudou para o local durante as gravações da novela Travessia, da Globo, na qual interpretou Chiara, e nunca mais foi embora. "Eu me mudei por conta da novela. A novela acabou e eu não vou embora. A casa é uma delícia”, contou ela.

Inclusive, a morena guarda recordações da novela e do BBB em sua casa. Ela tem um quadro que fazia parte do cenário do quarto da Chiara em sua casa, que ela pediu para a equipe da novela quando a trama terminou, e também tem um adesivo da época do BBB na geladeira de sua cozinha.

Conheça a mansão de Jade Picon:

Jade Picon nega rumores de affair

A influenciadora digital e ex-BBB Jade Picon agitou as redes sociais ao rebater as especulações envolvendo o apresentador João Silva, que é filho de Faustão. Os dois apareceram juntos em uma viagem com amigos para Fernando de Noronha há poucos dias e foram alvos de rumores de que poderiam viver um affair.

Agora, ela colocou um ponto final no assunto ao afirmar que são apenas amigos. Ela deixou um recado no Twitter para informar que existe amizade entre homem e mulher.

"Não costumo rebater notícias que fazem sobre a minha vida, e assim espero permanecer, mas às vezes cansa esse looping de fake news sem noção que inventam por clicks e likes. Pensei que fosse óbvio na vida de pessoas normais, mas pasmem: mulheres também tem amizade com homens, sem qualquer vínculo amoroso", escreveu.