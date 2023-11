João Silva, Jade Picon e Enzo Celulari aproveitam lugar paradisíaco juntos

Em viagem ao nordeste do Brasil, João Silva, Jade Picon e Enzo Celulari aproveitam para curtir a praia juntos; confira!

Com clima quente, todos querem aproveitar uma boa praia. Nesta quinta-feira, 16, João Silva, filho de Faustão, a influenciadora digital Jade Picon, e Enzo Celulari, filho de Claudia Raia, contaram que estão viajando juntinhos na Baía do Sancho, no arquipélago de Fernando de Noronha.

De roupas de banho, o grupo posou ao lado de amigos em frente à praia, curtindo muito o dia de sol. Com visão do lugar paradisíaco, eles mostraram um pouco do lugar onde estão visitando e aproveitaram para atualizar as redes sociais.

João, que recentemente terminou seu namoro com Schynaider Moura, mostrou que está curtindo a vida de solteiro ao publicar as fotos no feed de seu Instagram. "Sancho", escreveu ele na legenda da publicação, com direito a emojis de praia e sol.

Nos comentários, alguns seguidores notaram a aproximação entre João e a protagonista da novela Travessia, da Globo. "Formam um belo casal. Eu shippo", disparou um. "Já João trocou rápido kkk", apontou outro. "Será que perdi para a Jade? João… somos almas gêmeas", brincou mais um.

Confira a publicação:

O término de João Silva e Schynaider Moura

No primeiro dia de novembro, João Silva, herdeiro de Faustão, contou que seu relacionamento com a modelo Schynaider Moura havia chegado ao fim. O término foi confirmado pela equipe do ex-casal ao jornalista Leo Dias, que noticiou a separação.

O término do relacionamento teria acontecido na última semana de outubro. Aos 19 anos, o filho do comunicador e a modelo, de 35 anos, não estariam com pensamentos parecidos e isso teria dado uma crise na relação.

"Após quase dois anos de relacionamento, João Silva e Schynaider Moura neste momento não formam mais um casal. A decisão foi de comum acordo e o respeito, amor e carinho prevalecem sempre. Eles seguem como amigos e torcendo muito pela felicidade do outro", avisou a equipe para o jornalista.