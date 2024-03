Causa do incêndio que destruiu a casa de Cara Delevingne é revelada

Pais de Cara Delevingne revelam o que aconteceu para a casa da atriz ficar destruída após um incêndio

A atriz e modelo Cara Delevingne enfrentou uma grande tragédia em sua vida ao ver a sua casa nos Estados Unidos ser destruída pelo fogo. O local foi atingido por um incêndio na manhã de sexta-feira, 15, e o Corpo dos Bombeiros precisou enviar 94 homens da equipe para o local para apagar o fogo.

Agora, os pais dela revelaram qual foi a causa do incêndio. De acordo com o site TMZ, os pais dela, Charles e Pandora, revelaram que a principal hipótese para o fogo ter começado teria sido um curto-circuito. Eles contaram que tudo começou na linha de energia da casa após uma noite de ventania e saiu do controle.

Os pais de Cara ainda contaram que ela passou a vida inteira naquela casa e que ela perdeu muitos pertences no fogo. Ela está arrasada.

Xuxa relembra incêndio em estúdio de TV

A apresentadora Xuxa Meneghel relembrou o incêndio que atingiu o cenário do programa Xuxa Park, nos estúdios da Globo, durante entrevista em Xuxa – O Documentário, do Globoplay. No terceiro episódio, ela contou sobre o que aconteceu naquele dia e o que sentiu após a tragédia que destruiu o cenário.

O incêndio aconteceu no dia 11 de janeiro de 2001 nos estúdios da Globo no Rio de Janeiro durante uma gravação. O local estava lotado de crianças e adultos, sendo cerca de 300 pessoas, e foi uma correria quando o fogo atingiu o cenário e tomou conta do espaço rapidamente. O incêndio começou com um curto-circuito e se alastrou por causa do material altamente inflamável do cenário. Na época, 26 pessoas ficaram feridas e Xuxa fez questão de visitar todos no hospital. Por causa do acidente, a emissora decidiu não exibir mais a atração em respeito às vítimas. O último Xuxa Park foi ao ar no dia 6 de janeiro de 2001, antes do incêndio.

Na entrevista do documentário, Xuxa relembrou o desespero das crianças durante o incêndio. “As crianças não queriam sair de perto de mim. Eu tinha 20 crianças grudadas em uma perna, 20 na outra, 20 em cada braço... Era uma choradeira”, disse ela, que ainda falou sobre o desespero que viu ali.

“Eu fiquei com muito medo. Foi um filme de terror. Até hoje, se você me perguntar o que mais fica grudado na minha cabeça é aquela fumaça preta, horrorosa, o grito das crianças procurando seus pais, as pessoas me botando para fora e eu querendo entrar para continuar pegando as crianças...”, declarou ela, que lembrou de uma criança que ajudou a socorrer. “Teve um menino que eu peguei no colo e, quando eu entreguei, a pele dele ficou na minha mão. Coisas assim que eu não vou esquecer”.