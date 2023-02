Carla Diaz exibe a decoração de sua casa durante aula de samba

Enquanto fazia aula para sambar no carnaval, Carla Diaz deixou à mostra detalhes de como é a decoração do seu apartamento

A atriz Carla Diaz surpreendeu os seus fãs ao mostrar um pouco de como é a decoração do seu apartamento ao gravar vídeos para os stories do Instagram nesta quinta-feira, 9. A estrela estava fazendo aula de samba na sala de seu apartamento quando registrou o momento e também revelou a decoração do espaço.

Carla Diaz mostrou que seu apartamento conta com conceito aberto entre a sala de estar, sala de jantar e a cozinha. Os ambientes foram decoradores com tons sóbrios, como cinza e bege, e com detalhes mais coloridos, como a bancada da cozinha, que é laranja, e o móvel da TV na sala, que é de madeira em tom mais escuro.

Além disso, ela mostrou que tem uma estante estilosa que tem a função de separar os ambientes com estilo.

Recentemente, o namorado de Carla Diaz, Felipe Becari, desmentiu os rumores de que eles teriam se separado. "Um dos absurdos: que eu me separei, que eu briguei com a Carla e que eu briguei com a minha mulher. Da onde vocês tiraram isso? Porque a gente não postou? Não existe a obrigação de postar junto todo dia e eu venho numa mudança com relação a isso, porque eu quero focar muito aqui na rede social no difícil mandato que eu vou ter a partir do ano que vem. Se eu ficar de brincadeira aqui ou se eu ficar colocando coisas esparsas, às vezes um conteúdo tão difícil de ser produzido lá naquela guerra que vai ser, talvez as pessoas não vão entender", disse ele.

Carla Diaz arrasa em fotos de maiô preto

A atriz Carla Diaz esbanjou estilo e sensualidade em um novo ensaio fotográfico nas redes sociais. Desta vez, a loira posou em uma praia deserta enquanto aproveitava um dia de verão durante as férias de janeiro.

Nas imagens, ela exibiu suas curvas impecáveis e o corpão sarado ao posar usando apenas um maiô cavado e estiloso, com direito a babados. Para completar o visual, a artista colocou óculos escuros.