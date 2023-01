Carla Diaz exibe corpão sarado ao aparecer de maiô cavado na praia

Carla Diaz aposta em um maiô estiloso para curtir as férias na praia e recebe elogios dos fãs: 'Que gatinha'

A atriz Carla Diaz esbanjou estilo e sensualidade em um novo ensaio fotográfico nas redes sociais. Desta vez, a loira posou em uma praia deserta enquanto aproveitava um dia de verão durante as férias de janeiro.

Nas imagens, ela exibiu suas curvas impecáveis e o corpão sarado ao posar usando apenas um maiô cavado e estiloso, com direito a babados. Para completar o visual, a artista colocou óculos escuros.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza da artista. “Que gatinha”, disse um seguidor. “Como é linda”, afirmou outro. “Zero defeitos”, declarou mais um.

Equipe de Carla Diaz desmente rumores se separação

Há poucas semanas, a equipe de Carla Diaz desmentiu os rumores de que ela teria terminado o relacionamento com Felipe Becari. Tudo começou quando os fãs perceberam que ele não estaria mais seguindo a atriz. Porém, a equipe dela informou que isso foi apenas um erro na conta do Instagram, já que o perfil dele foi desativado por alguns dias.

Inclusive, Becari se pronunciou sobre os boatos envolvendo a sua vida pessoal. "Um dos absurdos: que eu me separei, que eu briguei com a Carla e que eu briguei com a minha mulher. Da onde vocês tiraram isso? Porque a gente não postou? Não existe a obrigação de postar junto todo dia e eu venho numa mudança com relação a isso, porque eu quero focar muito aqui na rede social no difícil mandato que eu vou ter a partir do ano que vem. Se eu ficar de brincadeira aqui ou se eu ficar colocando coisas esparsas, às vezes um conteúdo tão difícil de ser produzido lá naquela guerra que vai ser, talvez as pessoas não vão entender", finalizou.