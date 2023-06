Bruno Gagliasso põe a mão na massa durante obra de reforma em casa

Ator Bruno Gagliasso brinca com sogro, que é construtor e arquiteto, por quase atrapalhar reforma

O ator Bruno Gagliasso decidiu mostrar que não gosta de só olhar! Botando a mão na massa durante a obra de reforma da cozinha de sua casa na cidade do Rio de Janeiro. Através de suas redes sociais, o famoso compartilhou um vídeo no qual explica como ficará o resultado final, se arriscando a pegar na ferramenta para ajudar, porém, acaba não dando certo.

“Achei que era pedreiro e quase deu ruim na obra, foi mal aí sogrão”, brincou o ator, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram, marcando o sogro, Roberto Baldacconi, pai de Giovanna Ewbank, que é construtor e arquiteto.

No vídeo, Bruno explica o motivo da obra, contando que a cozinha vai ser ampliada para uma outra parte da casa. O ator ainda aproveitou para brincar com os pedreiros que estão tomando conta da obra, mostrando toda a sua simpatia. Recentemente, Gagliasso decidiu fazer uma nova tatuagem em homenagem à esposa. Ele, que já tinha tatuado a silhueta da amada, mostrou um desenho no braço em que Gioh aparece usando uma espécia de touca ninja, exibindo apenas a região dos olhos. Vale lembrar que Ewbank também eternizou o marido na pele com o número da sorte dele.

Giovanna Ewbank dá presente inusitado para Bruno Gagliasso

Na segunda-feira, 27, o ator Bruno Gagliassousou suas redes sociais para revelar que ganhou um presente e tanto de sua esposa, a atriz e apresentadora Giovanna Ewbank. A loira adotou dois cavalos resgatados e presenteou o amado com os potrinhos.

No Instagram, Bruno compartilhou um vídeo no qual aparece recebendo os cavalos, que estão em um campo de futebol na casa da família, mas logo devem se mudar para o Rancho da Montanha, que o casal é proprietário, no interior do estado do Rio de Janeiro. “Melhor presente que eu já ganhei na vida da Giovanna Ewbank junto com a Garra Animal! Dois cavalos bebês, Jack Bauer e Dante Brasil, novos integrantes do Rancho da Montanha”, escreveu.