De Bruno Gagliasso a Virginia Fonseca: Saiba quais famosos já fizeram tatuagem de casal

Bruno Gagliasso postou que fez mais uma tatuagem para Giovanna Ewbank; casais como Virginia Fonseca e Zé Felipe também fizeram tatuagens juntos

Bruno Gagliasso (41) fez uma nova tatuagem em homenagem à Giovanna Ewbank (36). O ator mostrou em uma publicação no Instagram o desenho no qual a mulher aparece usando uma espécie de touca ninja, exibindo apenas a região dos olhos. Ele já tinha tatuado a silhueta da amada, enquanto ela fez o número da sorte dele. Além deles, outros casais famosos já marcaram a pele juntos, como Virginia Fonseca (24) e Zé Felipe (25). Confira outros famosos que já fizeram tatuagem de casal!

A influenciadora Virginia Fonseca já tatuou o nome de seu marido no pescoço, enquanto ele retribuiu com "Vi" na mesma região. As tatuagens foram feitas durante uma live em janeiro deste ano. Entretanto, o casal já tinha feito outros desenhos juntos ainda no início do relacionamento em 2020, quando fizeram um trevo-de-quatro-folhas nas mãos e a inicial um do outro nas mãos.

Larissa Manoela (22) e André Luiz Frambach (26) também já fizeram tatuagem juntos. Em abril deste ano eles surgiram com desenhos iguais, que combinam duas digitais formando um coração, na parte interna do braço, com traços delicados. Porém essa não é a primeira vez que os dois fazem uma tatuagem em homenagem ao outro. Enquanto ela tem um peixinho tatuado próximo a virilha, seu apelido para o noivo, ele tem uma tatuagem de sorvete no pulso, como a chama de forma carinhosa.

Larissa Manoela e André Luiz Frambach fizeram uma tatuagem juntos (Foto: Reprodução/Instagram)

Gusttavo Lima (33) e Andressa Suita (35) marcaram o braço com um desenho de duas mãos entrelaçadas. Eles exibiram os desenhos em 2022. No mesmo ano, o cantor chamou a atenção ao aparecer com uma tatuagem de cruz nas costas. O desenho é muito semelhante ao que a modelo já tem tatuado nas costas há anos, mas que não foi uma homenagem ao marido.

Confira a tatuagem de Bruno Gagliasso para Giovanna Ewbank: