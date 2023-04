Noivos, Larissa Manoela e André Luiz Frambach fazem nova tatuagem de casal

Paixão eternizada na pele! Larissa Manoela e André Luiz Frambach fazem declaração de amor com segunda tatuagem combinando

Apaixonada, Larissa Manoela (22) não esconde o amor pelo noivo, o ator André Luiz Frambach (26), inclusive faz questão de eternizá-lo na pele. Nesta terça-feira, 04, o casal decidiu fazer uma nova declaração romântica e surgiram com tatuagens iguais no mesmo local para celebrar a união de sucesso.

Pelos stories, Larissa registrou o ato: “Aprontando com @Maffeitattoo e os parceiros da vida”, a atriz escreveu marcando o perfil do tatuador, além do namorado e de alguns amigos do casal, enquanto exibia sua nova nova tatuagem, que combina duas digitais formando um coração, na parte interna do braço, com traços delicados.

Em seguida, a estrela mostrou a tatuagem de André Luiz, que exibiu o braço musculoso com o mesmo desenho: “Já fez a obra do casal”, ela disse sobre o trabalho do tatuador e se derreteu pelo amado: “Lindo”, Larissa escreveu sobre o noivo e completou com um emoji de coração. Para finalizar, ela compartilhou um clique exibindo os braços tatuados com o noivo.

Larissa Manoela exibe nova tatuagem de casal - Reprodução/Instagram

Larissa Manoela e André Luiz Frambach fazem nova tatuagem de casal - Reprodução/Instagram

Larissa Manoela e André já fizeram tatuagens de casal

Essa não foi a primeira declaração ousada que o casal trocou. Larissa Manoela fez uma homenagem para André Luiz Frambach e tem um peixinho tatuado próximo a virilha, seu apelido para o noivo, que também fez questão de deixar o amor pela atriz marcado na pele, com uma tatuagem de sorvete no pulso, como ele a chama carinhosamente.

Os dois fizeram os desenhos em outubro do ano passado, e pegaram os fãs de surpresa ao compartilharem a homenagem inusitada. Inclusive, nos cliques em que a morena aparece de biquíni, o peixinho sempre chama a atenção dos seguidores, pela localização ousada do desenho apaixonado, como aconteceu no último fim de semana, quando Larissa optou por uma peça intíma cavada.