Arthur Aguiar decide se mudar para nova mansão após o término com Maíra Cardi

Arthur Aguiar (33) já está de casa nova uma semana após ter se separado da influenciadora digital Maíra Cardi (39). O ator e cantor utilizou suas redes sociais para mostrar detalhes da mansão de alto luxo, que possui dois andares amplos. A casa conta com closet e estúdio, onde ele passou boa parte da madrugada de ontem. "Fiquei tocando até tarde", disse ele, que pediu desculpas pela "cara amassada".

Além disso, a casa tem uma cozinha com bancada e vista para a piscina. Arthur mostrou que está sendo acompanhado por um personal chef, que montou um cardápio baseado no programa alimentar de emagrecimento da empresa de Maíra.

O ator e cantor mostrou a preparação de um almoço. "Olha isso aqui, gente. Vê se eu tenha maturidade para isso? Meu Deus, que lindo! Caprichou hein, Martins", disse ele.

Arthur Aguiar aparece em casa de dois andares toda envidraçada. Foto: Reprodução

Arthur Aguiar e personal chef. Foto: Reprodução

Término de Arthur Aguiar e Maíra Cardi

Apesar da felicidade mostrada nas redes sociais, o ator e a influenciadora digital tiveram um rompimento complicado. Arthur Aguiar se separou de Maíra Cardi, após a ex-BBB anunciar a decisão do término nas redes sociais.

Ela publicou no Instagram uma foto ao lado do agora ex, na época da gravidez da filha Sophia e destacou em comunicado que o fim da relação é o melhor "caminho para ambos". Eles se casaram em 2017 e acumularam idas e vindas ao longo de cinco anos de relacionamento.

No dia seguinte do anúncio da separação, o artista desabafou sobre o rompimento. "Independente de estarmos juntos ou não no momento, seremos pra sempre uma família. Como eu disse ontem, a última palavra vem de Deus", afirmou Arthur através da legenda de uma imagem em que aparece com a ex-mulher e a filha, Sophia.