Maíra Cardi fala da separação de Arthur Aguiar: 'Somente os dois sabem o real motivo'

Maíra Cardi alfineta questionamentos sobre o motivo do fim do casamento com Arthur Aguiar: 'A gente nunca acha que vai se separar'

CARAS Digital Publicado em 07/10/2022, às 13h55

A coach Maíra Cardi surpreendeu os fãs ao fazer um comentário sobre o fim do casamento com Arthur Aguiar nas redes sociais. Na manhã desta sexta-feira, 7, ela compartilhou alguns vídeos nos stories para alfinetar os rumores que estão circulando sobre os supostos motivos para a separação do casal.

Ela afirmou que apenas os dois sabem o motivo para o fim da relação e que, ainda assim, existem duas versões da mesma história. "Quando a gente separa, as pessoas encontram a gente e falam: 'Nossa, como é difícil e dolorido separar'. É óbvio, a gente, quando se casa, casa para sempre. A gente nunca acha que vai se separar. E quando você vai tomar essa decisão, somente os dois sabem o real motivo pelo qual se separaram. E com visões totalmente diferentes, são duas visões da mesma história", disse ela.

Logo depois, ela continuou contando e fez uma relação com um acidente de trânsito. "Além das que já existem e já são complexas o bastante. E como se não fosse desrespeitoso o suficiente, as pessoas começam a te bombardear de perguntas, teses e motivos. Sabe quando tem uma pessoa jogada no chão e você não sabe se tá morta, ferida, e começa a passar devagarinho com o carro, mas você não quer ajudar... como um abutre, você só quer se alimentar da dor daquela pessoa. E você nem percebe, é inconsciente. A gente vê uma desgraça e passa devagarzinho", afirmou.

Anúncio da separação de Maíra Cardi e Arthur Aguiar

Maíra Cardi foi a responsável por anunciar a separação de Arthur Aguiar publicamente. Na noite de quinta-feira, 6, ela compartilhou uma foto do ex-casal no Instagram e contou sobre o término.

“Fim da nossa caminhada juntos, mas o começo de um novo caminho melhor para ambos”, disse ela.

Na manhã desta sexta-feira, 7, Arthur rompeu o silêncio e falou sobre o término pela primeira vez com um post no Instagram e fotos da família. "Independente de estarmos juntos ou não no momento, seremos pra sempre uma família. Como eu disse ontem, a última palavra vem de Deus!!", escreveu Arthur Aguiar ao legendar a postagem.