Após sucesso de 'Barbie', ​​Margot Robbie compra mansão de R$ 39 milhões

Margot Robbie ganhou R$ 243 milhões para gravar o filme, além de ter recebido bônus pela bilheteria

A atriz Margot Robbie pagou US$ 8 milhões, hoje o equivalente a cerca de R$ 39 milhões, por uma mansão na cidade australiana de Kingscliff. O imóvel com seis quartos e cinco banheiros fica a 800 km de Sydney. Com vista para o Oceano Pacífico, o imóvel tem design mediterrâneo e teve sua construção finalizada em 2020.

A nova moradia de Robbie tem piscina interna, um deck com cozinha e forno a lenha. Todos os seis quartos da mansão são suítes. A compra da mansão em Kingscliff foi revelada pouco tempo depois de ser noticiado que Robbie e o marido, o produtor Tom Ackerley, teriam visitado imóveis para compra em Byron Bay - que é moradia de vários famosos australianos, entre eles o astro Chris Hemsworth, intérprete de Thor, da Marvel.

A compra acontece logo depois da notícia que a estrela será altamente recompensada por seu papel no filme que fez história em 2023 como Barbie. Margot irá receber aproximadamente US$ 50 milhões bônus. Anteriormente, foi informado que o cachê de Margot Robbie era em torno de US$ 12 milhões. Contudo, o aumento do valor é proveniente dos bônus de bilheteria do sucesso.

O veículo ainda reforçou que o número pode aumentar, já que Barbie continua dominando os cinemas ao redor do mundo. Com isso, o filme pode arrecadar ainda mais dinheiro até o final de sua exibição nas telonas.

Diretora de Barbie, Greta Gerwig, alcançou feito histórico com o filme

No início de agosto, a cineasta Greta Gerwig conseguiu alcançar feito histórico no cinema. Com a estreia de Barbie nos cinemas, a loira conseguiu se tornar a única diretora a ter um filme com US$ 1 bilhão em bilheteria.

O recorde foi batido no dia 6 de agosto e se tornou um ato inédito em Hollywood. Embora a marca já havia sido alcançada por outros 53 filmes, nenhum deles havia sido produzido por uma diretora mulher. Com o feito, Greta superou outras diretoras, como Patty Jenkins, de Mulher Maravilha, que arrecadou US$ 412 milhões com o filme. E também, em terceiro lugar, Betty Thomas, de "Alvin e Os Esquilos", que chegou a marca de US$219 milhões em bilheteria como diretora do longa.

Nas redes sociais, o perfil oficial de "Barbie" também celebrou a conquista do bilhão. “Um brinde às nossas incríveis Barbies e Kens de todo o mundo por tornarem nossos sonhos de Barbie realidade. Estamos entusiasmados em compartilhar que #Barbie atingiu US$ 1 bilhão nas bilheterias globais", escreveu na legenda