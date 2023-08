Quanto Margot Robbie receberá como extra por 'Barbie'? Descubra o valor do salário milionário

Após o sucesso de Barbie, Margot Robbie receberá mais do que o dobro da estimativa que tinha para o filme; confira os detalhes do seu salário extra!

O filme live action de Barbie, de Greta Gerwig, foi sem sombra de dúvidas um dos maiores sucessos do ano! O longa conseguiu arrecadar mais de US$ 1 bilhão em bilheterias globais e continua faturando com a larga exibição ao redor do mundo. E quem se deu bem com isso foi Margot Robbie, a protagonista e produtora executiva da produção.

Segundo a revista Variety, a estrela será altamente recompensada por seu papel no filme. Margot irá receber aproximadamente US$ 50 milhões. Anteriormente, foi informado que o cachê de Margot Robbie era em torno de US$ 12 milhões. Contudo, o aumento do valor é proveniente dos bônus de bilheteria do sucesso.

O veículo ainda reforçou que o número pode aumentar, já que Barbie continua dominando os cinemas ao redor do mundo. Com isso, o filme pode arrecadar ainda mais dinheiro até o final de sua exibição nas telonas.

Vale lembrar que o live action de Barbie já é o segundo maior lançamento em bilheteria na história da Warner Bros. A produção perder apenas para Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte 2. O filme também já é a segunda maior estreia na história do cinema brasileiro, ficando atrás apenas de Vingadores: Ultimato.

Diretora de Barbie, Greta Gerwig, alcançou feito histórico com o filme

No início de agosto, a cineasta Greta Gerwig conseguiu alcançar feito histórico no cinema. Com a estreia de Barbie nos cinemas, a loira conseguiu se tornar a única diretora a ter um filme com US$ 1 bilhão em bilheteria.

O recorde foi batido no dia 6 de agosto e se tornou um ato inédito em Hollywood. Embora a marca já havia sido alcançada por outros 53 filmes, nenhum deles havia sido produzido por uma diretora mulher. Com o feito, Greta superou outras diretoras, como Patty Jenkins, de Mulher Maravilha, que arrecadou US$ 412 milhões com o filme. E também, em terceiro lugar, Betty Thomas, de Alvin e Os Esquilos, que chegou a marca de US$219 milhões em bilheteria como diretora do longa.

Nas redes sociais, o perfil oficial de "Barbie" também celebrou a conquista do bilhão. “Um brinde às nossas incríveis Barbies e Kens de todo o mundo por tornarem nossos sonhos de Barbie realidade. Estamos entusiasmados em compartilhar que #Barbie atingiu US$ 1 bilhão nas bilheterias globais", escreveu na legenda.