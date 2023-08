Ícone! Greta Gerwig alcança feito histórico como diretora de 'Barbie’

Com o grande sucesso de Barbie, Greta Gerwig entrou para seleto time de diretores na marca do bilhão em bilheteria

Na semana de seu aniversário, Greta Gerwig tem muito o que comemorar. Com o enorme fenômeno de "Barbie" nos cinemas, ela alcançou um feito histórico em Hollywood no último final de semana. Agora, ela é a única diretora a ter um filme com US$1 bilhão de doláres em bilheteria.

O recorde foi batido no domingo, 06, quando "Barbie" chegou ao número nas bilheterias mundiais. A marca já foi alcançada por outros 53 filmes, mas em nenhum deles havia somente uma diretora responsável pela produção.

Barbie foi estrelado por Margot Robbie (Barbie) e Ryan Gosling (Ken), e tem lotado salas de cinema desde a sua estreia. Além do recorde alcançado por Greta, o longa também se tornou a melhor bilheteria de estreia dos atores do filme, e já garantiu o 4° melhor fim de semana de bilheteria da história dos Estados Unidos e a 3ª melhor bilheteria de estreia da história do Brasil.

Com o feito, Greta superou outras diretoras como Patty Jenkins, de "Mulher Maravilha", que arrecadou US$ 412 milhões com o filme. E também, em terceiro lugar, Betty Thomas, de "Alvin e Os Esquilos", que chegou a marca de US$219 milhões em bilheteria como diretora do longa.

Pelas redes sociais, o perfil oficial de "Barbie" também celebrou a conquista do bilhão: “Um brinde às nossas incríveis Barbies e Kens de todo o mundo por tornarem nossos sonhos de Barbie realidade. Estamos entusiasmados em compartilhar que #Barbie atingiu US$ 1 bilhão nas bilheterias globais.

