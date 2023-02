Longe do Carnaval, Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda passam férias em meio à natureza

Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda resolveram aproveitar o Carnaval em meio à natureza, no Pantanal

Zezé Di Camargo (60) e Graciele Lacerda (42) esticaram a semana que estão passando no Pantanal, em Mato Grosso do Sul, para aproveitar o Carnaval em meio à natureza. Eles estão curtindo os dias longe da agitação desde segunda-feira, 13, e garantiram que o lugar é um paraíso.

"Estou com a Gra no Pantanal, chegamos aqui na segunda, 13, e vamos passar todo o carnaval aqui. Aqui é um paraíso, vamos voltar para a nossa casa completamente renovados", contou Zezé Di Camargo em entrevista para a CARAS.

Após passarem alguns dias em Orlando, nos Estados Unidos, o casal está aproveitando a viagem, que já se tornou tradição anual, para renovar as energias antes de voltar para São Paulo - onde ele reformou um poderoso triplex para morar com sua esposa.

"Eu estava nos Estados Unidos antes, curti muito em Orlando, mas agora quero relaxar mesmo aqui no Pantanal, queremos voltar restaurados", relatou o cantor sertanejo, que recentemente lançou o seu projeto solo.

PASSOU POR SITUAÇÃO TENSA EM VIAGEM DE AVIÃO

No final do ano passado o cantor Zezé Di Camargo (60) e sua noiva, Graciele Lacerda (42), vivenciaram uma fatalidade no voo que estavam chegando em Miami, nos Estados Unidos. O casal acabou presenciando o falecimento de um dos passageiros.

Através de seu perfil do Instagram, a influenciadora falou um pouco sobre o triste episódio. Visivelmente abalada, ela refletiu com os seguidores e lamentou a perda da família que estava viajando para curtir o Ano Novo.

"Nossa, sei lá, não sei nem o que falar, fiquei bem abalada, chorei horrores, porque foi uma cena, foi perto da gente, foi umas cinco cadeiras atrás, aí ver aquela cena deles tentando reanimar, tentar tirar o corpo da cadeira para colocar no chão, muito triste mas infelizmente já tinha falecido", disse como foi o momento.

Graciele Lacerda notou que o voo contava com muitas pessoas da mesma família do passageiro. "Tava esposa do lado, tinha filhos, netos, tinha muita gente com eles, você vê o desespero de todo mundo, ai, deus me livre, a gente acredita que foi ataque fulminante, porque morreu dormindo, só identificou quando chegou", lamentou.