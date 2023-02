Viviane Araújo usa fantasia ousada para brilhar como rainha de bateria do Salgueiro

Viviane Araújo aparece fantasiada de gladiadora com muito brilho e look mínimo para esconder sua intimidade na Sapucaí

A atriz Viviane Araújo esbanjou boa forma e alegria ao brilhar na Marquês de Sapucaí na madrugada desta segunda-feira, 20. A musa apareceu com uma fantasia chamada de Gladiadora para sambar como rainha de bateria da escola de samba Salgueiro no primeiro dia de desfiles do grupo especial do Rio de Janeiro.

A estrela apareceu com um look mínimo e repleto de detalhes, inclusive um macacão com pedrarias brilhantes e um grande adereço na cabeça com muitas plumas. Ela mostrou todo o seu samba no pé em seu primeiro carnaval na Sapucaí após se tornar mãe.

A beldade ostentou o seu corpo sarado e curvilíneo apenas cinco meses após o nascimento do primeiro filho, Joaquim, fruto do casamento com Guilherme Militão. Inclusive, ela recebeu todo o apoio e carinho do maridão nos bastidores do desfile.

Vale lembrar que, no final de semana, Viviane Araújo brilhou no desfile da Mancha Verde na cidade de São Paulo, na qual também é a rainha de bateria.

Fotos: Webert Belicio / Agnews

Aposentadoria de Viviane Araújo?

A atriz Viviane Araújo (47) marcou presença na primeira noite de desfiles da Série Ouro do carnaval do Rio de Janeiro na Marquês de Sapucaí na madrugada deste sábado, 18. Com um look dourado repleto de franjas, ela roubou a cena ao circular pelos camarotes do local e surpreendeu ao falar sobre a possibilidade de se aposentar do carnaval.

Rainha de bateria há muitos anos, ela contou que ainda não pensa em deixar o cargo da folia por enquanto. “Ainda não penso, mas sei que um dia não serei eterna. Serei eterna no coração das pessoas, no carnaval, pela minha história, pelo que represento eu serei eternizada. Pela minha trajetória. Mas eu não vou estar sempre aqui, desfilando como rainha. Um dia, realmente, eu não estarei mais, mas não sei quando”, declarou ela ao colunista Lucas Pasin, do site UOL.