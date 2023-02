Viviane Araújo aposta no look curtinho e dourado para a primeira noite de folia

Viviane Araújo escolhe look com minissaia dourada para se jogar na folia da primeira noite de desfiles no Rio de Janeiro

A atriz Viviane Araújo (47) revelou detalhes do seu look para a primeira noite de desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro. Nesta sexta-feira, 17, a estrela mostrou um vídeo de sua produção para se jogar no carnaval de 2023.

A artista apareceu com um conjunto de top e minissaia. O look dourado contou com várias franjas e ainda destacou o corpo musculoso da artista e suas curvas impecáveis. “Pronta para a primeira noite de folia!”, disse ela na legenda.

Nos comentários da foto, ela recebeu vários elogios. “Você é linda”, disse um seguidor. “Mulher bonita”, afirmou outro. “Quem é rainha nunca perde a majestada”, comentou outro.

Vale lembrar que este é o primeiro carnaval de Viviane Araújo após se tornar mãe de Joaquim, seu primeiro filho com Guilherme Militão. Ela é rainha de bateria da escola de samba salgueiro e vai desfilar com uma fantasia de gladiadora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

Viviane Araújo renova o bronzeado antes da folia

Na manhã desta sexta-feira, 17, Viviane Araújo aproveitou o dia de sol no Rio de Janeiro para renovar o bronzeado. Ela colocou o biquíni lilás e foi turbinar o bronze. Em seus stories, a famosa publicou uma selfie do momento relaxante e chamou a atenção com seu corpaço mega torneado.

"Pegando um bronze!", disse ela, exibindo a barriga tanquinho.