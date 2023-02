Com a Mancha Verde, Viviane Araujo quebra tudo em primeiro desfile após gravidez

Rainha de Bateria da Mancha Verde, Viviane Araujo volta a desfilar pela escola de samba representando Maria Bonita na avenida

Rainha de Bateria da Mancha Verde, Viviane Araujo (47) retornou com tudo ao Carnaval de São Paulo após a gravidez de seu primeiro filho, Joaquim!

Na madrugada deste domingo, 19, a atriz voltou para o posto à frente da bateria da atual campeã do carnaval paulistano cinco meses após o nascimento do herdeiro do casamento com Guilherme Militão.

A agremiação foi a terceira escola a entrar no Sambódromo do Anhembi no segundo dia do Grupo Especial com o enredo "Oxente - Sou Xaxado, sou Nordeste, sou Brasil", com homenagens para Lampião e Maria Bonita, Luiz Gonzaga e muitas referências nordestinas.

Viviane, que já desfila pela escola de samba há 17 anos, arrasou e mostrou muito samba no pé representando Maria Bonita na avenida.

Em 2022, por conta do adiamento do Carnaval, as datas de alguns desfiles das escolas de samba do Rio e de São Paulo não coincidiram. Rainha de bateria do Salgueiro, Vivi desfilou pela escola no mesmo dia que a Mancha entrava na avenida em SP. Grávida, a atriz desfilou pela agremiação carioca.

Em seu perfil no Instagram, antes do desfile, Vivi compartilhou um vídeo exibindo a produção para o Carnaval de São Paulo. "Vamos minha @manchacarnaval", disse ela.

Confira as fotos de Viviane Araujo com a Mancha Verde no Anhembi:

Fotos: Leo Franco/ Agnews

Olha ela, a Viviane Araújo presente no desfile da Mancha Verde! #Carnavalescopic.twitter.com/PeR7ZZnLwW — Site CARNAVALESCO (@scarnavalesco) February 19, 2023

Deus te abençoe Viviane Araújo Mancha Verde pic.twitter.com/nAqaIchApX — magaligna (@sepgabrs) February 19, 2023

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

Viviane Araujo abre o jogo sobre aposentadoria do samba

A atriz Viviane Araújo marcou presença na primeira noite de desfiles da Série Ouro do carnaval do Rio de Janeiro na Marquês de Sapucaí na madrugada de sábado, 18. Com um look dourado repleto de franjas, ela roubou a cena ao circular pelos camarotes do local e surpreendeu ao falar sobre a possibilidade de se aposentar do carnaval.

Rainha de bateria há muitos anos, ela contou que ainda não pensa em deixar o cargo da folia por enquanto. “Ainda não penso, mas sei que um dia não serei eterna. Serei eterna no coração das pessoas, no carnaval, pela minha história, pelo que represento eu serei eternizada. Pela minha trajetória. Mas eu não vou estar sempre aqui, desfilando como rainha. Um dia, realmente, eu não estarei mais, mas não sei quando”, declarou ela ao colunista Lucas Pasin, do site UOL.

