Viviane Araújo abre o jogo sobre aposentadoria do samba

A atriz Viviane Araújo (47) marcou presença na primeira noite de desfiles da Série Ouro do carnaval do Rio de Janeiro na Marquês de Sapucaí na madrugada deste sábado, 18. Com um look dourado repleto de franjas, ela roubou a cena ao circular pelos camarotes do local e surpreendeu ao falar sobre a possibilidade de se aposentar do carnaval.

Rainha de bateria há muitos anos, ela contou que ainda não pensa em deixar o cargo da folia por enquanto. “Ainda não penso, mas sei que um dia não serei eterna. Serei eterna no coração das pessoas, no carnaval, pela minha história, pelo que represento eu serei eternizada. Pela minha trajetória. Mas eu não vou estar sempre aqui, desfilando como rainha. Um dia, realmente, eu não estarei mais, mas não sei quando”, declarou ela ao colunista Lucas Pasin, do site UOL.

Vale lembrar que este será o primeiro carnaval de Viviane Araújo após se tornar mãe. Ela deu à luz Joaquim, fruto do casamento com Guilherme Militão, em setembro de 2022. No ano passado, ela desfilou com a barriga de grávida à mostra.

Viviane Araújo diz: "Quero voltar a ter o meu corpo de antes"

Viviane Araújo está com o foco de recuperar o seu corpo de antes da gestação. Recentemente, ela contou que está pegando pesado nos treinos.

"Hoje voltei a treinar, mas assim, é diferente, sabe? Agora é outra Viviane. Tudo mudou na minha vida. A rotina... Antes eu me programava com horários e agora isso não depende mais de mim, tudo depende do Joaquim. Tudo o que vou fazer depende dele, mesmo eu tendo ajuda, quero estar presente em tudo do meu filho, acompanhar todo o crescimento. Não tenho mais liberdade de fazer na hora que quero, tenho que me adaptar aos horários dele", explicou.

