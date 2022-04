Grávida, Viviane Araújo exibe o barrigão em desfile da Salgueiro na Sapucaí

Rainha de bateria da Salgueiro, Viviane Araújo brilhou no desfile na Marquês de Sapucaí

Uma verdadeira rainha! Viviane Araújo (47), brilhou no desfile da Salgueiro na madrugada deste sábado, 23, e deixou os internautas de queixo caído com todo seu samba no pé.

Rainha de bateria da Salgueiro, Viviane Araújo exibiu o barrigão da gravidez na avenida e mostrou que o amor pelo Carnaval também vai passar para Joaquim, que mesmo na barriga, sambou na Sapucaí.

A Salgueiro foi a terceira escola de samba a passar pela Sapucaí no primeiro dia de desfiles do Grupo Especial, e apresentou a luta do povo negro com o tema ‘Resistência’.

Desta vez, Viviane Araújo não se apresentou pela Mancha Verde, mas homenageou Duda Serdan, que desfilou pela escola de samba em São Paulo.

A atriz que representou a escola de samba está esperando o primeiro filho Joaquim, fruto de seu relacionamento com Guilherme Militão.

Confira os cliques de Viviane Araújo brilhando na Sapucaí:

