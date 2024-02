Viviane Araújo surpreende com valor de glitter no Carnaval; saiba quanto

Viviane Araújo surpreendeu com resultado final de sua make de Carnaval após usar produto super acessível

Glamourosa e com uma beleza de chamar atenção, Viviane Araújo deixou muita gente impressionado com o visual escolhido para curtir os desfiles das escolas de samba na madrugada desta segunda-feira (12), na Sapucaí. Mas o que poucos sabem é que a gata usou uma make super acessível para finalizar a produção e arrasar na avenida.

A atriz apareceu usando um brilho holográfico que custava o valor de R$35,99, da marca Vult. Com textura leve e solta, o item foi escolhido pelo beauty artist Júnior Mendes, responsável por assinar a maquiagem da beldade. O produto em questão é livre de plástico e traz efeito metalizado e brilho holográfico para colorir e diversificar as mais diversas produções.

“Muito além de entregar beleza, preciso de uma maquiagem resistente, que me acompanhe do início ao fim da avenida. Por isso, a melhor receita é encontrar produtos que tragam um aspecto mais leve, para segurar o calor da avenida, e que também sejam duradouros para enfrentar o batidão”, conta Viviane.

“Eu sempre falo que o carnaval é minha grande paixão. E eu vivo o carnaval o ano todo, porque para conseguir entregar o meu melhor na avenida eu preciso estar sempre focada no cuidado com a saúde, com o cabelo, com a pele, com tudo. E eu também amo brilho e não uso só no carnaval, não. Para mim, qualquer momento especial é uma oportunidade para brilhar”, completa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

PAGOU CARO EM CABELO

Nas vésperas do Carnaval, Viviane Araújo está a todo vapor em seus preparativos. Nesta quinta-feira, 8, a atriz e dançarina surpreendeu ao revelar um upgrade em sua fantasia deste ano. É que a artista investiu uma fortuna em um aplique de cabelo raro gigantesco para cair na folia e brilhar no sambódromo do Rio de Janeiro.

Em seu desfile, Vivi vai aparecer usando um aplique avaliado em nada menos que R$ 18 mil, conforme seu cabeleireiro Luiz Crispim revelou ao GShow. É claro que o novo megahair é muito especial para valer a fortuna. O profissional, que é especialista em laces naturais e já trabalha com a dançarina há oito anos, revelou detalhes da peça.

"A expectativa é de ter cabelos longos, compridos, com uma cor bem diferente de tudo que ela já usou, com supercomprimento e um super volume para o desfile da Salgueiro”, disse o cabeleireiro, que além de detalhar o novo visual da musa, também entregou um spoiler do que esperar do desfile da Rainha da Bateria da Acadêmicos do Salgueiro.