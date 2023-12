Viviane Araújo se joga no samba com macacão transparente

A atriz Viviane Araújo exibe seu corpaço sarado ao usar macacão com transparência e justíssimo ao corpo para se jogar em noite de samba

A atriz Viviane Araújo se jogou no samba na noite de sexta-feira, 1º, na Cidade do Samba, no Rio de Janeiro. Ela participou do mini desfile do Salgueiro ao lado dos outros integrantes da agremiação e ostentou toda a sua beleza.

Ela é a Rainha de Bateria do Salgueiro e apostou em um look chamativo. Para a noite especial, Viviane surgiu com um macacão transparente justíssimo ao corpo e com direito a detalhes brilhantes.

Nas redes sociais, ela mostrou fotos do seu look poderoso e recebeu muitos elogios. “Rainha das rainhas”, disse um seguidor. “Tá linda! Arrasou no look”, comentou outro. “Uma beleza de respeito”, escreveu mais um. “Maravilhosa demais”, escreveu outro.

Fotos: Santiago de Andrade / Agnews

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

Viviane Araújo celebrou o batizado do filho

A atriz Viviane Araújo comemorou um momento importante na vida de seu único filho com Guilherme Militão, Joaquim, de um ano. No final de novembro, ela compartilhou as fotos do batismo do herdeiro na Igreja do Santíssimo Sacramento da Antiga Sé.

Nos registross, a musa de Carnaval e seus amados apareceram usando looks brancos para evento especial. Após ser batizado, o garoto teve uma festa com decoração luxuosa com Davi, outro menino que foi batizado com ele e é o afilhado de de Vivi.

"Dia de batizar Joaquim e Davi! Amado filho, eu e seu pai @gmmilitao , de tudo faremos, do que esteja em nosso poder, para que você seja sempre feliz, para que nada lhe falte! Nosso amor é seu, e nossa felicidade dependerá sempre da sua!", escreveu a famosa.



"Ao nosso afilhado amado Davi, prometemos que em todo momento que precisar de nós, estaremos sempre presente para te guiar, orientar, e para te dar todo amor e carinho. Que Deus abençoe você, hoje e sempre! Aos nossos compadres @jaimejunior72 e @martinezdebora , vcs sempre vão ter a promessa do nosso compromisso, gratidão e amor eterno!", falou ela.

Recentemente, Viviane Araújo compartilhou cliques da grande festa de um ano de Joaquim. Em um espaço no Rio de Janeiro, ela e o esposo receberam os convidados para o primeiro ano do menino. Com decoração deslumbrante e até apresentação de personagens, o casal se divertiu em grande estilo.