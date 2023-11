Viviane Araújo batiza o filho e mostra fotos da celebração

Após um ano do nascimento do filho, Viviane Araújo batiza o pequeno e encanta ao exibir registros do momento na igreja e em festa luxuosa

A atriz Viviane Araújo comemorou um momento importante na vida de seu único filho com Guilherme Militão, Joaquim, de um ano. Neste domingo, 26, ela compartilhou as fotos do batismo do herdeiro na Igreja do Santíssimo Sacramento da Antiga Sé.

Nos registross, a musa de Carnaval e seus amados apareceram usando looks brancos para evento especial. Após ser batizado, o garoto teve uma festa com decoração luxuosa com Davi, outro menino que foi batizado com ele e é o afilhado de de Vivi.

"Dia de batizar Joaquim e Davi! Amado filho, eu e seu pai @gmmilitao , de tudo faremos, do que esteja em nosso poder, para que você seja sempre feliz, para que nada lhe falte! Nosso amor é seu, e nossa felicidade dependerá sempre da sua!", escreveu a famosa.



"Ao nosso afilhado amado Davi, prometemos que em todo momento que precisar de nós, estaremos sempre presente para te guiar, orientar, e para te dar todo amor e carinho. Que Deus abençoe você, hoje e sempre! Aos nossos compadres @jaimejunior72 e @martinezdebora , vcs sempre vão ter a promessa do nosso compromisso, gratidão e amor eterno!", falou ela.

Recentemente, Viviane Araújo compartilhou cliques da grande festa de um ano de Joaquim. Em um espaço no Rio de Janeiro, ela e o esposo receberam os convidados para o primeiro ano do menino. Com decoração deslumbrante e até apresentação de personagens, o casal se divertiu em grande estilo.

Viviane Araújo quase desistiu de ser mãe

Nas últimas semanas, antes de completar um ano do nascimento do filho, a artista levou Joaquim para conhecer o local onde foi concebido, uma clínica de fertilização. A famosa então revelou que quase desistiu do processo ao ter o primeiro resultado negativo. É bom lembrar que ela contou com a doação de óvulos para ter o herdeiro, já que não havia congelado os seus.

"Foram duas tentativas. A primeira, negativa. Quase não voltei para tentar a segunda: o negativo me desanimou, uns projetos iam sair... quase acreditei que não era o momento! Mas me pegaram pela mão no “vai ou vai!” Rsrs… E a gente foi!", contou que recebeu apoio dos profissionais para realizar seu sonho de ser mãe.

Em maio de 2021, a famosa se casou primeiramente no cartório com Guilherme Militão após um ano de namoro. A festa foi restrita, mas logo depois o casal fez um grande casamento para cerca de 300 pessoas.