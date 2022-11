Viviane Araújo exibe corpaço mega sarado em fotos de ensaio de Carnaval e choca: ''Linda''

Musa de Carnaval, Viviane Araújo relembrou fotos de ensaio na rua e impressionou ao relembrar curvas saradas antes da gravidez

CARAS Digital Publicado em 18/11/2022, às 08h25

A musa de Carnaval Viviane Araújo (47) impressionou nesta quinta-feira, 17, ao relembrar fotos sambando em um ensaio de rua. Aproveitando o clima de tbt na rede social, ela resgatou os registros deslumbrantes e deu o que falar!

Exibindo seu corpaço mega sarado antes da gravidez de seu primogênito Joaquim, fruto de seu casamento com Guilherme Militão, a atriz chamou a atenção com suas curvas bem sequinhas e torneadas.

"#tbt pra lembrar que hoje começa nosso ensaio de rua!", falou Viviane Araújo que já voltou a ensaiar e a esbanjar seu corpaço sarado, inclusive após apenas dois meses de ter dado à luz.

Nos comentários da publicação, os internautas ficaram admirados com as lembranças poderosas da musa. "Linda e carismática", falaram os fãs. "Maravilhosa", exclamaram outros.

Ainda no último final de semana, a atriz roubou a cena ao participar de uma feijoada na quadra do Salgueiro vestindo um macacão vermelho justíssimo ao corpo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

Viviane Araújo se derrete ao mostrar o marido com o filho sorrindo: ''A cara do pai''

A atriz Viviane Araújo compartilhou uma dose de fofura em sua rede social na última sexta-feira, 11. Com uma foto cheia de amor do marido, Guilherme Militão, e do filho, Joaquim, sorrindo, a famosa encantou os internautas.

No registro publicado pela musa de Carnaval, o pequeno roubou a cena ao já surgir sentadinho e esbanjando seu charme com muita felicidade ao lado do pai, que também apareceu radiante curtindo o momento com o herdeiro.

"Sem estruturas pra essa foto. Eu olhando pra ela realmente entendo o verdadeiro significado da palavra AMOR!", derreteu-se a famosa ao admirar o momento de seus amores.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!