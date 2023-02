Thais Fersoza surge sorridente ao prestigiar bloco do marido, Michel Teló

Thais Fersoza e Michel Teló chegam de mãos dadas para o desfile do Bloco Bem Sertanejo nas ruas de São Paulo

A atriz Thais Fersoza e o cantor Michel Teló já estão prontos para o início do desfile do bloco Bem Sertanejo na cidade de São Paulo. Os dois foram fotografados chegando de mãos dadas ao trio elétrico no início da tarde deste domingo, 19.

Para o evento, a estrela escolheu um macacão azul e caprichou na maquiagem. Por sua vez, o cantor apostou em um look colorido com jaqueta estampada, camiseta preta e calça jeans.

Fotos: Denilson Santos e João Dias/AgNews

Thais Fersoza celebra nova fase na carreira

Em seu retorno à TV após se tornar mãe, Thais Fersoza está dedicada à carreira de apresentadora. Ela comanda os bastidores do The Voice, na Globo, e está radiante com a nova experiência."Estou superfeliz, realizada. Não deixei de ser atriz. Você pode ser o que quiser, quantas profissões quiser, contanto que se dedique, estude para isso, dê conta. Eu estava trabalhando como atriz desde os 12 anos, queria algo novo. Sentia falta daquele frio na barriga, da descoberta, de estudar coisas novas, de buscar outras possibilidades, de me desafiar. E quando surgiu o convite da TV Globo para o The Voice Brasil foi duplamente gratificante. É um reconhecimento do meu trabalho, de que eu estou no caminho certo e um reconhecimento de uma emissora que me acolheu quando comecei. Então, é um reencontro. Tudo é novo, tem aquele frisson, mas tudo é tão familiar também, é um resgate da minha história, mas de uma história nova", disse ela à Revista CARAS.

Ela ainda contou que não se arrepende de ter ficado longe da TV para se dedicar à maternidade. "Nem um segundo! Acho que tudo tem sua hora, o momento certo para acontecer. Sou grata a Deus por preparar tudo muito melhor do que eu poderia pensar. Eu fui batalhando, mostrando o meu trabalho, as crianças foram crescendo. Eu consegui acompanhar coisas nas quais eu queria estar presente. Infelizmente, muitas mulheres não podem, porque precisam voltar ao trabalho o quanto antes. E o convite do The Voice surgiu na melhor hora possível, as crianças já estão na escola, com a vidinha delas. Eu tive esse tempo de estudar, de entender a minha forma de me comunicar, fui me descobrindo também. Claro que tenho muito a aprender. Estou só começando e espero que seja só o início de uma longa estrada", afirmou.