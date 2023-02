Thaila Ayala relembra desfiles de Carnaval e rebate crítica de seguidora: ''Incoerência''

Atriz Thaila Ayala publica série de fotos recordando as vezes em que desfilou pela Grande Rio e responde internauta sobre ir à igreja

Neste domingo, 19, Thaila Ayala (36) acordou animada com o Carnaval e usou suas redes sociais para relembrar as vezes em que desfilou pela escola de samba Grande Rio.

Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou registros antigos de desfiles na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, quando era musa da agremiação carioca, e celebrou o grande dia em que a atual campeã do Carnaval do Rio entrará na avenida. Neste ano, a Grande Rio homenageará o cantor Zeca Pagodinho (63).

"Hoje é dia da minha @granderio. E o coração já amanheceu daquele jeito", declarou Thaila Ayala ao legendar a publicação. Nos comentários, a famosa recebeu chuva de elogios dos fãs. "Belíssima", "Maravilhosa", "Nasceu pra reinar! Perfeitona", "Muito linda", "Musa", "Deusa", disseram.

Thaila ainda fez questão de responder uma internauta que disparou: "Incoerente demais. Ama o Carnaval e ama ir na igreja. Não tem como servir a 2 senhores. Que o seu sim seja sim, e o seu não seja não."

Em resposta, a atriz disparou: "Ainda bem que minha “coerência” é só Jesus que pode julgar né? Porque ser cristã e julgar o coleguinha dizem que é incoerência também viu! Amém."

No sábado, 18, Thaila encantou os seguidores ao compartilhar registros da noite de cinema ao lado do maridão, Renato Góes, com quem tem Francisco, de um aninho, e está à espera de Tereza. "Quem é você no cinema? 1 - fica na agarração com mozão. 2 - leva lanchinho de casa. 3 - come um balde de pipoca com 1 litro de refrigerante. 4 - usa óculos de grau em cima do 3D. 5 - leva o balde brinde pra casa", brincou ela no post.

Confira as fotos de Thaila Ayala em desfiles da Grande Rio:

