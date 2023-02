Sem sutiã, Giovanna Lancellotti deixa calcinha à mostra em look transparente

Curtindo segunda noite de Carnaval, atriz Giovanna Lancellotti chama atenção com vestido pink e cobre os seios com adesivos

A atriz Giovanna Lancellotti (28) arrasou na escolha do look para a segunda noite de Carnaval no sábado, 18, no Rio de Janeiro!

Nas redes sociais, a artista compartilhou registros exibindo a produção ousada toda pink para mais um dia de folia em camarote na Marquês de Sapucaí.

Acompanhada pelo namorado, Gabriel David, a famosa apostou na transparência em um vestido rosa. Sem sutiã, ela deixou a calcinha à mostra no visual e usou adesivos de anjinho e demônio para cobrir os seios, além de uma tatuagem fake no ombro com desenho de cupido.

Fazendo carão, a gata arrancou elogios dos fãs nos comentários da publicação em seu perfil no Instagram. "Aos sábados usamos rosa", disse ela na legenda, em referência à frase icônica de Regina George no filme Meninas Malvadas.

Nos comentários, os fãs não pouparam elogios à atriz. "Lindíssima, ao vivo mais ainda!", elogiou Gabi Melim. "Celeraaaa, maravilhosa", disse Grazi Massafera. "Que deusa", exaltou uma seguidora. "Que perfeição!", destacou outro. "Os melhores looks são os seus", comentou mais uma.

Confira o look de Giovanna Lancellotti para curtir segunda noite de Carnaval:

Giovanna Lancellotti comemora namoro com Gabriel David

Recentemente, Giovanna Lancellotti e o namorado completaram mais um mês juntos! Nas redes sociais, a artista declarou seu amor por Gabriel David, filho de Anísio Abraão David, o patrono da escola de samba carioca Beija-Flor, ao compartilhar registros românticos dos dois durante viagem para Fernando de Noronha.

Em seu perfil no Instagram, ela celebrou um ano e meio com o diretor de marketing da Liga Independente das Escolas de Samba (LIESA). "1.6 caminhando juntos. Te amo! E quero caminhar a vida com você", escreveu Gio Lancellotti na publicação.

