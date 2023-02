Giovanna Lancellotti comemora namoro com Gabriel David: ''1.6 caminhando juntos''

Atriz Giovanna Lancellotti publica fotos de viagem com Gabriel David para Noronha e se declara ao celebrar um ano e meio de namoro

Dia especial para Giovanna Lancellotti (29)! Isso porque, nesta quarta-feira, 01, a atriz e o namorado estão completando mais um mês juntos!

Nas redes sociais, a artista declarou seu amor por Gabriel David, filho de Anísio Abraão David, o patrono da escola de samba carioca Beija-Flor, ao compartilhar registros românticos dos dois durante viagem para Fernando de Noronha.

Em seu perfil no Instagram, ela celebrou um ano e meio com o diretor de marketing da Liga Independente das Escolas de Samba (LIESA). "1.6 caminhando juntos. Te amo! E quero caminhar a vida com você", escreveu Gio Lancellotti na legenda da publicação.

Os fãs elogiaram o casalzão e alguns questionaram sobre possível pedido de casamento. "Lindos", elogiou Leo Picon nos comentários. "Casal lindo", "Que casal", "Vivaaaaaa casal lindo, muito amor pra vocês", "Achei que foi indireta pra casar hein ahahahahha", disseram.

Vale destacar que Giovanna Lancellotti foi confirmada como o primeiro destaque da Beija-Flor no Carnaval 2023, a convite da própria sogra, Fabiola de Oliveira, que desfilava na posição havia muitos anos.

Confira a declaração de Giovanna Lancellotti para Gabriel David:

Giovanna Lancellotti escolhe look ousado para ensaio de Carnaval

Recentemente, Giovanna Lancellotti deixou seus mais de 10 milhões de seguidores apaixonados ao compartilhar um clique em seu perfil oficial do Instagram. A atriz mostrou seu look ousado escolhido para começar os ensaios de Carnaval da escola de samba Beija-Flor, já que esta é a primeira vez que desfila pela agremiação.

Ela escolheu um top brilhante e transparente para compor o look que combinava inteiro em tons de azul. A artista vestia uma calça justa azul marinho, além de um maxi colar com grandes pedras no mesmo tom, nos olhos ela fez um delineado também em azul. Nas orelhas, Lancellotti vestiu um brinco de argola prata.

