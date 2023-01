Giovanna Lancellotti escolhe look ousado para ensaios do Carnaval; veja

Atriz, Giovanna Lancellotti posou com top brilhoso para assistir os ensaios da Beija-Flor

Giovanna Lancellotti (29) deixou seus mais de 10 milhões de seguidores apaixonados ao compartilhar um clique em seu perfil oficial do Instagram. A atriz mostrou seu look ousado escolhido para começar os ensaios de Carnaval da escola de samba Beija-Flor, já que esta é a primeira vez que desfila pela agremiação.

Ela escolheu um top brilhante e transparente para compor o look que combinava inteiro em tons de azul. A artista vestia uma calça justa azul marinho, além de um maxi colar com grandes pedras no mesmo tom, nos olhos ela fez um delineado também em azul. Nas orelhas, Lancellotti vestiu um brinco de argola prata.

Além disso, ela também exibiu fotos do primeiro jantar beneficente do Instituto Beija-Flor, em que escolheu um vestido longo, com mangas langas e gola alta, em um tom de verde neon. Ela posou ao lado do namorado, Gabriel David nas fotos e ainda falou sobre a importância da ação que aconteceu na noite do último dia 19 de janeiro.

"É muito bonito e inspirador ver um trabalho coletivo árduo dando tão certo! transformando tantas vidas e gerando tantas oportunidades e profissionais! Com quase 4 mil contemplados, o instituto tem o propósito de acolher sua comunidade. Fazendo com que toda ela evolua, aprenda, se profissionalize e voe alto!", escreveu a artista em seu Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Lancellotti (@gilancellotti)

ATRIZ CURTE TEMPORADA EM FERNANDO DE NORONHA

Lancellotti estava curtindo o verão nas praias de Fernando de Noronha, ao lado do namorado. Eles posaram abraçadinhos em um passeio de barco no lugar paradisíaco, e mostraram os momentos mais especiais do passeio. “Simples assim. Te amo”, escreveu a atriz, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Na foto, ela usava um vestido com a estampa de oncinha, e um chapéu marrom com uma corda para segurar do vento, e brinco de argolas dourado. Além disso, ela também exibiu passeios que fez no arquipélago, como mergulho para ver a vida marinha, passeios de barco e até mesmo um lual.