Scheila Carvalho e Sheila Mello recriam figurinos do 'É O Tchan' para trio especial

Scheila Carvalho e Sheila Mello aparecem rebolando juntas nos bastidores do trio elétrico de Carla Perez e revivem os figurinos do É O Tchan

As dançarinas Scheila Carvalho (49) e Sheila Mello (44) se encontraram no carnaval de Salvador nesta segunda-feira, 20. As duas marcaram presença no trio elétrico da cantora e dançarina Carla Perez (45) e aproveitaram para homenagear o grupo É o Tchan. Elas recriaram os antigos figurinos do grupo e deram um spoiler para os fãs nas redes sociais.

Em um vídeo, as duas apareceram rebolando e mostraram os corpos sarados e curvilíneos. “Se uma Sheila é bom, imagina duas? É maravilhoso!”, disse a loira na legenda.

Logo depois, Mello comentou sobre a emoção de homenagear o grupo É o Tchan. “Estou tão emocionada, representar uma passagem da minha vida, que foi uma das mais importantes, e ainda mais nesse lugar especial, que foi um divisor de águas na minha vida, o carnaval de Salvador. Fiquei muito feliz com o convite da Carla de subir no trio elétrico e confraternizar nessa história escrita a tantas mãos e pernas, no caso. Eu estou muito feliz! A minha expectativa é que seja lindo esse encontro, para comemorar essa história que está na vida do brasileiro”, disse ela.

Por sua vez, Scheila Carvalho comemorou a oportunidade de dançar com Sheila Mello e Carla Perez. “Hoje vai ser incrível, as três juntas”, declarou.

Topless na praia

Recentemente, Sheila Mello elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques tomando banho no mar. Nas imagens, a loira aparece sem a parte de cima do biquíni, fazendo algumas poses, e revelou aos seguidores que está passando uns dias em um retiro.

"Estou num processo forte e dolorido essa semana no Tantra Camp, onde olhei nos olhos dos meus fantasmas e com a força das deusas me limpei, me nutri, cortei muitas cabeças (metaforicamente), inclusive a minha. Cansa procurar fora, a felicidade, o amor, a segurança, a aprovação! É potente saber que o que precisamos tá mais perto do que imaginamos, tá dentro! É aqui! É em nós", disse ela.

