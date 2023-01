Sheila Mello dispensa a parte de cima do biquíni em fotos no mar: "Perfeição"

A dançarina Sheila Mello chamou a atenção dos seguidores ao publicar algumas fotos sem biquíni, e fez uma reflexão

Sheila Mello(44) elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques tomando banho no mar.

Nas imagens publicadas no feed do Instagram nesta quinta-feira, 26, a loira aparece sem a parte de cima do biquíni, fazendo algumas poses, e revelou aos seguidores que está passando uns dias em um retiro.

"Estou num processo forte e dolorido essa semana no Tantra Camp, onde olhei nos olhos dos meus fantasmas e com a força das deusas me limpei, me nutri, cortei muitas cabeças (metaforicamente), inclusive a minha", contou a dançarina no começo da reflexão.

"Cansa procurar fora, a felicidade, o amor, a segurança, a aprovação! É potente saber que o que precisamos tá mais perto do que imaginamos, tá dentro! É aqui! É em nós!", completou a artista.

Nos comentários, os internautas elogiaram Sheila. "Deusa", disse uma seguidora. "Você é luz... estaremos sempre com você", escreveu outra. "É uma perfeição", comentou uma admiradora. "Uma mulher magnífica", falou mais uma. "Você é uma mulher incrível", afirmou uma fã.

Confira as fotos de Sheila Mello fazendo topless:

Reencontro com o 'É O Tchan'

Recentemente, Sheila Mello deixou os fãs enlouquecidos ao subir no palco mais uma vez com o É o Tchan. A loira compartilhou um vídeo do momento e chamou a atenção dos seguidores ao surgir ostentando seu corpaço ao dançar muito a música do grupo.

Usando shortinhos jeans e um body transparente, Sheila Mello esbanjou suas curvas torneadas com ousadia. "Reencontro. Pisar no palco com o @eotchanoficial é uma das sensações mais incríveis para mim! Uma linda história que até hoje encanta a todos!", disse ela.

