De body transparente e shortinhos, Sheila Mello surge arrasadora com o É o Tchan: ''Reencontro''

Dançarina Sheila Mello reencontrou o É o Tchan no palco e ostentou corpaço em look ousado

A dançarina Sheila Mello (44) deixou os fãs enlouquecidos ao subir no palco mais uma vez com o É o Tchan. Neste domingo, 18, a musa compartilhou um vídeo do momento e chamou a atenção dos seguidores.

No registros, a famosa apareceu ostentando seu corpaço ao dançar muito a música do grupo. Usando shortinhos jeans e um body transparente, Sheila Mello esbanjou suas curvas torneadas com ousadia.

"Reencontro. Pisar no palco com o @eotchanoficial é uma das sensações mais incríveis para mim! Uma linda história que até hoje encanta a todos!", comentou a artista sobre a oportunidade.

"Meninos @compadrewashington@betojamaica10 obrigada pelo carinho de sempre!

@juninhodumel@rosangelagommes parabéns por continuarem lindamente o legado da dança!", disse ela para o grupo.

Nos comentários da publicação, os internautas logo ficaram nostálgicos com o reencontro. "A musa de nossa geração", escreveram os fãs. "Faz parte da minha infância", falaram outros.

De biquíni, Sheila Mello escandaliza com corpaço escultural bronzeado

A dançarina Sheila Mello deu um show de beleza e boa forma em sua rede social recentemente ao compartilhar fotos de um ensaio que protagonizou de biquíni.

Revelando um pouco do trabalho feito, a loira impressionou ao aparecer vestindo modelos fininhos e ostentando suas curvas bem saradas.

Com um bronzeado perfeito, Sheila Mello colocou seu corpaço torneado para jogo e chocou com sua barriga sequinha levemente trincada. "Bom dia. Eu avisei que viria só fotão @vernerbrenan. Você prefere a 1 ou 2?", perguntou ela aos fãs.

