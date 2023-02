Carla Perez recria figurino do 'É O Tchan' para pular o carnaval em Salvador

Carla Perez aparece com o tradicional figurino azul do É O Tchan em trio elétrico na cidade de Salvador

A dançarina Carla Perez decidiu homenagear a trajetória do grupo É O Tchan em seu figurino para o seu trio elétrico em Salvador. Neste domingo, 19, ela surpreendeu seus fãs ao aparecer com uma recriação do clássico figurino que usou na época em que fez parte do grupo de axé.

A beldade comandou um trio elétrico pelo Circuito Campo Grande nesta tarde e ostentou toda a sua beleza ao homenagear os seus antigos parceiros de trabalho. Antes de subir no trio, ela contou sobre a sua decisão de recriar o antigo figurino.

"Estava querendo muito fazer essa homenagem ao É o Tchan, que eu fiz parte. E eles estão fazendo 30 anos. Nada mais merecido que a gente poder homenageá-los, porque são tantos artistas, tantas bandas, que se inspiraram e se inspiram até hoje", disse ela nos stories do Instagram.

Fotos: Chapetta e Pereira - Agnews

Carla Perez surge em clima de romance com o marido, Xanddy

No sábado, 18, Carla Perez curtiu um show do marido, Xanddy, no carnaval e registrou o momento especial nas redes sociais. Ela compartilhou um álbum de fotos do casal trocando carinhos no camarim antes da apresentação.

Na ocasião, ela usou um look branco e curtinho, que deixou à mostra a barriguinha sarada dela e suas pernas torneadas. "Meu amor de todos os carnavais. O nosso 2º dia de folia foi #DaqueleJeito", afirmou.