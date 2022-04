São Clemente homenageia Paulo Gustavo no Carnaval do Rio de Janeiro reunindo famosos e familiares

Com a presença de familiares e amigos no desfile e nos carros alegóricos, São Clemente homenageia Paulo Gustavo

CARAS Digital Publicado em 23/04/2022, às 02h56

Paulo Gustavo (1978-2021) é homenageado com o enredo "Minha vida é uma peça" pela escola de samba São Clemente no Carnaval do Rio de Janeiro.

Com irreverência, a ideia da escola foi mostrar a vida de Paulo Gustavo com humor. No desfile, o homenageado é retratado chegando ao "céu do humorista". Lá, os anjos são drag-queens que riem alto e ouvem piadas de comediantes como Dercy Gonçalves (1907-2008).

Convidados famosos marcam presença

Marcelo Adnet, Fábio Porchat, Marcos Veras, Rodrigo Pandolfo, Mariana Xavier estão entre os famosos que desfilam na São Clemente, em homenagem ao humorista.

Mais de 30 atores e comediantess que trabalharam com Paulo Gustavo confirmaram presença no desfile, assim como personalidades com quem o humorista tinha fortes laços de amizade, como a modelo Carol Trentini e o fotógrafo Fábio Bartelt.

Familiares de Paulo Gustavo no desfile

Dona Déa Lúcia, mãe do humorista, Júlio Marcos, pai, e o médico Thales Bretas, viúvo, também marcaramm presença no desfile, além de outros vários familiares.

Cada um em um carro alegórico diferente, puderam representar Paulo Gustavo, homenageando-no com estilo, carinho e respeito.