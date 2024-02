Saiba o cachê de Léo Santana no Carnaval; cantor fretou quatro jatinhos

Léo Santana foi uma das atrações do OBA Festival, que acontece no interior de São Paulo, e recebeu cachê milionário; saiba o valor

Conhecido como o Gigante da Bahia, o cantor Léo Santana (35) fez uma verdadeira maratona nos dias de Carnaval. Um dos grandes nomes da música brasileira, o artista cobrou um cachê milionário para suas apresentações, e chegou até a fretar quatro jatinhos em um dos dias de show.

Segundo a CARAS Brasil apurou, o artista teria recebido um cachê de R$ 1 milhão para sua apresentação na 16ª edição do OBA Festival, realizado na cidade de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Léo Santana se apresentou no domingo, 11, e esticou seu show até as 7 da manhã .

Além do cachê milionário, o artista ainda teve quatro jatinhos fretados pelo festival, que teriam custado R$ 400 mil. Apesar do alto valor, o Gigante agradou o público e a organização do evento, e possivelmente o cantor será um dos head liners do festival no próximo ano.

Além de Léo Santana, nomes como Dennis DJ, MC Hariel, Batom na Cueca, Luísa Sonza, Alok, Monobloco e Banda Eva se apresentaram no festival do interior de São Paulo, que teve shows até esta terça-feira, 13.

O cantor enfrentou uma maratona de 18 shows apenas no Carnaval, levando uma verdadeira multidão de foliões às ruas em diversas cidades do Brasil. Na manhã desta quarta-feira, 14, Lore Improta (30) comentou sobre a disposição do marido, em entrevista ao Encontro com Patrícia Poeta.

"Eu não sei como ele aguenta. Eu já estou assim [cansada]... e ele segue", comentou a dançarina sobre a rotina do marido. "Hoje, acho que ele dormiu 2h", acrescenta. Antes da participação no programa, em São Paulo, Lore esteve no tradicional Baile da Arara, realizado nesta terça, no Rio de Janeiro.

